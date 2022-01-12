Куда сдать елку в Самаре после Нового года

После нового года елочки можно утилизировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники позади, и актуальным для многих жителей Самары становится вопрос – куда деть праздничную елку. Собрали всю информацию, куда деть праздничную елку в Самаре после Нового года.

Оставить около мусорного контейнера во дворе

Самый простой вариант – оставить елку возле площадки с мусорными контейнерами у себя во дворе. Важно поставить новогоднее дерево именно рядом, а не пытаться выбросить его в контейнер. Регоператор «ЭкоСтройРесурс» соберет новогодние елочки, вывезет и отправит на переработку. В итоге из новогодних деревьев получится щепа.

- До конца января мы собираем елки на контейнерных площадках и транспортируем их специальными рейсами на площадку, где установлено дробильное оборудование, способное переработать в щепу до 80 елок в час, это примерно 5-7 кубометров древесины, - рассказали журналисту «КП-Самара» в компании «ЭкоСтройРесурс». – Так, в прошлом году мы собрали более четырех тысяч елок, из которых получили 55 кубометров экологичного сырья. Полученное сырье применяется дачниками, а также используется как естественный подстил животным в зоопарках и конноспортивных клубах. В этом году мы отправим часть сырья в парк верховой езды «Гелио-парк», а остатки раздадим всем желающим самарцам. Это будет в начале февраля, точную дату объявим дополнительно.

Важно: обратите внимание, чтобы на елках не было игрушек, остатков мишуры и скотча.

Сортировочная станция у ТЦ «Мега»

Елки принимают по пятницам, субботам и воскресеньям с 14 по 30 января с 12.00 до 18.00. Все новогодние деревья отсюда также попадают на переработку к регоператору. А от «Меги» каждый сдавший елочку вдобавок получит купон на бесплатный обед в ресторане «Икея».

Самарский детский эколого-биологический центр (станция юннатов)

О приеме новогодних елок объявили и на станции юннатов (ул. Врубеля, 19). Здесь хвойные красавицы ждут по будням с 9 до 17. Важно, чтобы на верках не было украшений и мишуры, а также они не были обработаны никакими спреями.

А вот в Самарском зоопарке и в Живом уголке "Сказка" в пос.Управленческий объявили, что все необходимое им количество елок они уже набрали и прием закрыт.