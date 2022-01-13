Как в Самаре отметят Старый Новый год 2022

Старый Новый год в Самаре тоже отмечают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старый новый год является неофициальным праздником, который отмечается не столь бурно и массово, но зато стабильно.

Это так называемый Новый год по старому стилю. Дело в том, что до 1918 года в России пользовались юлианским календарем, который на 13 суток отставал от Европы, к тому времени уже давно пользующейся Грегорианским календарем. Чтобы устранить этот разрыв в нашей стране также был принят Грегорианский календарь. Соответственно, и дата празднования Нового года сместилась на более ранний срок.

Однако, многие, отметив Новый год 1 января, отмечали и Новый год по старому стилю – в ночь с 13 на 14 января, получивший неофициальное, но прижившееся название Старый Новый год. Традиция отмечать Новый год дважды у многих существует и сейчас. Бурных застолий и ночных посиделок за столом с салатом оливье и шампанским практически никто не устраивает, но праздничный ужин готовят.

Кроме того, 13 января отмечается День Самарской губернии. Указом Правительственного Сената от 6 декабря 1850 года в составе Российской империи с 1 января 1851 года (13 января по новому стилю) была образована Самарская губерния. В ноябре 2014 года этот день, 13 января, был утвержден в качестве памятной датой уже законом Самарской области.

На Старый Новый год в Самаре есть куда сходить. Так, художественный музей 13 января предлагает посетить все проходящие там выставки бесплатно. Также в музее предлагают принять участие в конкурсе сэлфи-фото с новогодней елкой, авторы пяти лучших фото получат подарки.

Бесплатный вход 13 января объявлен и в музее Алабина, где такую акцию приурочили именно к Дню Самарской губернии.

В Самарской областной библиотеке для молодежи 13 января также отметят День Самарской губернии. Пройдет несколько выставок, на которых посетители познакомятся с ремеслами и народными промыслами, а также увидят работы учеников художественных школ. Что касается Старого Нового года, то к этой дате подготовили онлайн-лекцию психолога о влиянии зимних праздников на психологическое состояние человека.

В филармонии состоится традиционный праздничный концерт «И снова Старый Новый год…». Вместе с академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова выступит лауреат международных конкурсов Станислав Ли, который исполнит популярные эстрадные песни.

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