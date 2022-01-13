С горки прямо в больницу: как по закону сделать снежную горку во дворе в Самаре

Горку во дворе лучше согласовать с управляющей компанией Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В последнее время такая невинная детская забава, как катание со снежной горки стала превращаться либо в очень опасное приключение, либо в образцово показательные спуски под контролем ответственных лиц, когда ребят пускают строго по одному и следят, чтобы они при спуске ни в коем случае ни в кого не врезались.

Во дворовых горках роль ответственных надзирателей могут исполнять родители. Часть из них также располагается на самом верху (даже не самых высоких горок), часть – внизу. Покатушки проходят под надзором взрослых, смещаться с траектории зачастую непозволительно. Некоторые родители и вовсе бегут рядом и держат своего ребенка за руку, пока тот мирно сидит в ватрушке и неспешно скатывается с не самой крутой горки.

Безопасность сейчас прежде всего, о ней начинают вспоминать даже там, где раньше никто никогда и не думал. Отчасти, этому есть объяснения. Периодически в лентах новостей и соцсетях появляются истории, как ребенок, спускаясь с горки, получил травмы, врезавшись в столб или дерево, попал под машину или провалился в колодец или какую-то яму.

В результате стали появляться образцово-показательные безопасные горки, где за порядком следят специальные люди, которые не допускают, чтобы ребенок (или тем более нетрезвый взрослый) скатывался на огромной скорости по ледяной горке, сидя на найденной неподалеку картонке, и врезался в группу малышей, которые еще не успели убежать с его пути.

Но что, если образцово-показательная безопасная горка далеко, а кататься хочется в своем дворе? В последнее время это стало возможно далеко не всегда. Например, в Красноярском крае разразился настоящий скандал, когда управляющие компании стали сносить самопальные горки во дворах, объясняя это тем, что есть правила, по которым любое сооружение выше 40 см приравнивается к аттракционам и должно соответствовать определенным требованиям. Иначе – штраф. В соцсетях недовольные жители отмечали, что в Сибири зимой дети теперь даже не могут толком покататься на снежных горках. Доходило до того, что активисты собирались писать жалобы президенту страны, а официальные лица высказывались, что в таких условиях и Гринч не нужен, чтобы отобрать новогоднее настроение и атмосферу праздника. Но проблема, поднятая еще в середине декабря, все еще обсуждается.

В Самаре проблема стоит не столь остро. Горки во дворах пусть не массово, но встречаются, дети катаются. Как рассказал «КП-Самара» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, место, на котором во дворе хотят сделать горку, лучше согласовать с управляющей компанией. «Они как специалисты могут подсказать, где проходят, например, трубопроводы отопления или водоснабжения. Там, конечно, делать горки нельзя», - сказал Часовских.

Как отметил эксперт, когда чистят дворы, управляющая компания должна складировать снег. Можно согласовать этот момент и сделать горку на территории, где складывают этот снег.

Лучше, конечно, делать горку на детских площадках и не допускать ситуации, чтобы детишки скатывались в сторону проезжей части. Понятно, что и препятствий на их пути быть не должно.

Часовских также отметил, что если земельный участок, на котором хотят сделать горку, поставлен на кадастровый учет, то она принадлежит жителям, и они могут распоряжаться относительно горок. Если участок на кадастровый учет не поставлен, то это муниципальная земля. И для того, чтобы на ней что-то делать, нужно согласовывать это с местным самоуправлением.

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