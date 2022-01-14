Самарцам показали уборку снега на улице Арцыбушевской

Состояние улицы постоянно контролируют специалисты и общественники. Фото: Максим ВЕБЕР

УБИРАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

В связи с изменением погодных условий службы благоустройства Самары усилили работы по расчистке города от снега. В день 12 января и в ночь на 13 января, готовясь к прогнозируемым интенсивным осадкам, на улицах задействовали более 450 спецмашин и 300 дорожных рабочих. В дневную смену 13 января группировку сил и средств стали наращивать вывели 218 уборщиков и 154 единицы техники, а основной объем работ запланировали в ночь.

Состоянию улицы Арцыбушевской уделяется особое внимание. Это связано с перенаправлением сюда транспортных потоков из-за временного закрытия движения транспорта по участку улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Арцыбушевская всегда имела насыщенный пешеходный и автомобильный трафик, теперь же людей и машин на ней стало еще больше. Объект преду смотрительно привели в порядок, подготовив дорогу к значительному увеличению нагрузки. Минувшей осенью улицу комплексно, от фасада до фасада, обновили на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: проезжую часть и тротуары здесь отремонтировали, а также благоустроили газоны и в соответствии с дислокациями, согласованными с ГИБДД, установили перильные направляющие ограждения, 367 дорожных знаков. Кроме того, нанесена разметка. Поэтому сейчас подрядчик решает сразу несколько важных вопросов: как провести уборку качественно, максимально быстро, но при этом бережно, чтобы сохранить обновленные элементы благоустройства. Однако главная задача - обеспечить пропускную способность. - Мы работаем в любую погоду. Очищаем дороги местного значения: проезжие части, обочины, тротуары, посадочные площадки, пешеходные переходы. Работы идут механизированно и вручную в 2 смены. Из-за закрытия улицы Галактионовской основная транспортная нагрузка перешла на улицу Арцыбушевскую, поэтому максимально тщательно стараемся убирать снег и лед, - подчеркнула мастер специализированного дорожного участка Ленинского района МП г. о. Самара «Благоустройство» Альбина Кудапина.

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Отработан до мелочей алгоритм не только содержания территорий, но и контроля. Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» круглосуточно во всех районах города проводят плановые осмотры и фиксируют замечания, которые потом вносятся в специальные карточки объезда, а предписания направляются подрядчикам. Службы, отвечающие за благоустройство, реагируют быстро - на устранение недостатков им дается всего 1-2 дня.

- Из-за сильных снегопадов нам предстоит много работы. Подрядные организации проведут механизированную обработку и очистку дорог и тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и труднодоступных мест, куда попросту не добраться специализированной снегоуборочной технике. По состоянию на 13 января, в Самаре вывезли уже более 88 тысяч тонн снега, - рассказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства и природоохранных объектов МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов. - Стоит отметить, что осуществляется оплата только тех работ, которые выполнены фактически и при этом качественно.

ЖИТЕЛИ ОДОБРЯЮТ

За состоянием объекта следят и представители общественности, оценивая работу профильных служб положительно.

- Мы, жители Самары, ежедневно ходим по этим дорогам, и, конечно, важно чистить не только тротуары и проезжую часть, но и обочины, остановочные площадки и пешеходные переходы, чтобы можно было удобно припарковать автомобиль или перейти дорогу с детской коляской. Транспортные потоки в связи с перекрытием улицы Галактионовской у нас увеличились: стало больше как общественного транспорта, так и личных автомобилей, - рассказала председатель совета дома № 204 по улице Арцыбушевской Татьяна Андрюхина. Также местные жители выразили надежду, что противогололедная обработка продолжится в усиленном режиме.

СПРАВКА «КП»

В 2020 - 2021 годах улица была комплексно отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который активно поддерживается губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной. Ремонтные работы заняли 2 сезона, а теперь новые дороги для автомобилистов и пешеходов радуют всех горожан.

Улица Арцыбушевская является очень важным объектом для современной Самары и объектом повышенного внимания. Она не одной красотой богата: на территории исторического центра города находятся офисные помещения, детские сады, школы, Самарский государственный медицинский университет. В том числе этим обусловлены такая большая проходимость, востребованность у водителей и, соответственно, повышенные требования к безопасности на дорогах и тротуарах.