Заметет так, что не откопаемся: Синоптики шокировали еле доехавших до дома горожан новостями о трехдневной метели в Самаре

В Самаре метет с утра 13 января Фото: Айна УТИБАЕВА

Синоптики огорошили самарцев новостью: метель, из-за которой вечером в Самаре образовались десятибалльные пробки, останется с нами еще минимум на два дня. И снижать свою интенсивность ни ветер, ни снег не собираются. Специалисты не радуют: днем 14-го ожидают снег, метель, порывы ветра до 15-18 градусов. Интересно, что в пятницу больше заметать будет регион: Тольятти, Сызрань, другие районы, а в Самаре интенсивность осадков немного снизится. Но точно не сильно.

В МЧС уже готовы предотвращать тяжелые ситуации. Из-за метели перекрыли для грузового и маршрутного транспорта трассу на Саратов и Энгельс. Ее откроют около шести утра 14 января. Также водители сообщают о затруднениях в движении на трассе М5. Синоптики не случайно объявили желтый уровень опасности - это предостерегает водителей от дальних поездок без крайней необходимости. Можно просто застрять на трассе, мерзнуть, надеясь только на обогревочные пункты МЧС. Мало приятного.

15 января ждать улучшений погоды еще рано. Синоптики уверены, что ночью в этот день точно будет метель с ветром 7-12 метров в секунду и порывами 15-20 м/с. Уже сегодня и самарцы, и жители области могли убедиться, что это неминуемо приводит к снежным заносам на дорогам.

Снегоуборочная техника вышла на работу в ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас и городские и областные власти мобилизовали все службы, которые занимаются уборкой снега. Но сделать это не так просто: весь день в четверг работала снегоуборочная техника и дворники, несмотря на это в областной столице даже крупные магистрали по оценкам водителей были в отвратительном состоянии. Многие признавались, что даже на Московском шоссе и Ново-Садовой машины серьезно заносит, а уж во дворы почти никто не собирается даже заглядывать.

Мэр города Елена Лапушкина объяснила, что работа по расчистке Самары ведется круглосуточно. Она рассказала, что вывоз и уборку снега контролируют все главы районов. А водителей попросили на ночь убрать машины, которые стоят вдоль обочин, иначе очистить дорогу полноценно просто невозможно. Правда, по опыту можно сказать, что это редко помогает: машины оставляют и у обочин, и во дворах, а потом злятся, что дороги плохо убраны.

- Учитывайте прогноз погоды, выходя из дома, позаботьтесь о своей безопасности в условиях метели и порывистого ветра! - обратилась Елена Лапушкина ко всем жителям города.

Под метелью гулять было неприятно, да и транспорт не ехал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего переживают глядя на прогнозы погоды, жители частных домов, которых даже в Самаре немало. Например, обитатели центра города сталкиваются не только с необходимостью расчищать свои дворы, но и с тем, что вывезти накопившийся снег не так-то просто. Нужно заказывать специальные машины, а они сейчас на вес золота.

По предварительным прогнозам снег может немного стихнуть уже 16 января. Осадки останутся, но в небольшом количестве. Кстати, на протяжении всех этих дней не обещают морозов, температура будет около -9 -13 градусов. А виноват во всех снежных атаках приближающийся холодный фронт глубокого атлантического циклона.