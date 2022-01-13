Догнала, била по голове, отобрала телефон: на видео попала 16-летняя девушка, давшая отпор матерому уголовнику в Оренбурге

Девушка не собиралась отдавать свой телефон

В Оренбурге матерый уголовник, неоднократно судимый за различные опасные проступки, задумал похитить телефон у 16-летней девушки. Но такого сопротивления он не ожидал.

Все случилось 12 января 2022 года около половины десятого, в одном из домов на улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 16-летняя старшеклассница возвращалась домой. Она зашла в подъезд, нажала на кнопку лифта. Когда двери открылись, вслед за ней зашел незнакомый мужчина. А вот дальше начались неожиданности. Он достал бутылку с водкой и начал замахиваться на свою спутницу, требуя отдать телефон. Мужчина несколько раз ударил несовершеннолетнюю, но она не сдавалась. Двери лифта не закрывались. Все-таки мужчине удалось выхватить телефон, он выбежал, попытался убежать из подъезда.

Но девушка не собиралась сдаваться и терять свое имущество, тем более всю дорогу она с кем-то разговаривала и не хотела терять такую возможность. Она побежала за мужчиной, хватала его за одежду и в итоге он упал прямо у дверей.

Девушка не растерялась и начала бить его по голове, спине и плечам и в итоге все же отобрала свой телефон. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание по статьей 162 за разбой с применением используемого в качестве оружия предмета. Сейчас следователи проводят все необходимые проверки. Тем более выяснилось, что нападавший уже был неоднократно судим. Мужчине 46 лет.

Тем временем в социальных сетях обсуждают разлетевшееся везде видео и восхищаются смелой девушкой, которая не побоялась вступиться за свое имущество. Всю потасовку сняли подъездные камеры. Хорошо, что смелая девушка не пострадала.