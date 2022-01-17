Последние новости Самары за выходные 15-16 января 2022: шесть тонн мандаринов и погоня за пьяным водителем

Самарцы в новогодние праздники заказывали мандарины тоннами, а сейчас вышли на расчистку улиц от снега

В Самарской области продолжают подводить самые разные итоги новогодних праздников. Как выяснилось, в праздничные дни самарцы заказали шесть тонн мандаринов.

В последние дни в регионе шел сильные снег, и в выходные коммунальные службы и просто неравнодушные граждане выходили на расчистку улиц. Снега оказалось очень много – не некоторых территория были побиты рекорды по выпадению осадков, державшиеся десятки лет.

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Самарой

Крупная авария произошла в Самарской области. В Исаклинском районе легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в легковушке, в том числе, 7-летняя девочка. В аварии выжила 8-летняя девочка, которая также была в легковом автомобиле. Сейчас выясняются причины произошедшего.

Под Самарой в страшном ДТП погибли трое взрослых и маленькая девочка (подробнее)

В Самаре на масштабный «воскресник» вышли сотни горожан

В выходные в Самаре активно занимались уборкой снега после обильных снегопадов. Работали почти 3 тысячи уборщиков и 170 единиц техники. В мэрии главной задачей ставили расчистить подъезды к поликлиникам, школам и детским садам. Чистили основные городские магистрали и дворы.

«Схватили лопаты и пошли чистить снег»: на масштабный «воскресник» в Самаре 16 января вышли сотни горожан (подробнее)

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков, державшийся 62 года

Рекорд по количеству выпавших осадков 62-летней давности побит в Самарской области. Самый обильный снегопад зафиксировали в Сызрани, где предыдущий максимальный показатель фиксировали в 1960-м году. Различные рекорды синоптики фиксировали несколько дней подряд.

В Самарской области снегопад побил рекорд осадков 62-летней давности (подробнее)

В новогодние праздники самарцы заказали доставку шести тонн мандаринов

Мандарины ожидаемо стали самым популярным праздничным продуктом. Для исследования специалисты взяли данные с 27 декабря по 9 января. Всего самарцы за праздники заказали мандаринов на 6 тонн. Как выяснилось, в праздники также чаще стали заказывать косметику и парфюм.

Жители Самары в новогодние каникулы заказали доставку шести тонн мандаринов (подробнее)

Спорткар Chevrolet Camaro арестовали у самарца в счет компенсации морального вреда

Престижный спорткар Chevrolet Camaro арестовали у самарца в счет компенсации морального вреда. Владелец автомобиля не торопился платить долг в несколько миллионов рублей. Дорогую иномарку арестовали, и если должник так и не заплатит, его задолженность будут гасить с продажи машины.

У самарца отобрали спорткар Chevrolet Camaro в счет компенсации морального вреда (подробнее)

Пьяный водитель на «Приоре» устроил гонки с полицейскими

В Самаре пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщается, «Приору» молодой мужчина угнал и выделялся на дороге неадекватными маневрами. Автомобиль заметили активисты «Ночного патруля» и сообщили о нарушителе в ГИБДД. На призывы остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Когда его все же задержали, медосвидетельствование подтвердило, что он был пьян. Наказание для пьяного гонщика определит суд.

В полиции рассказали подробности погони за пьяным водителем в Самаре 15 января 2022 (подробнее)