Купели на Крещение 2022 в Оренбургской области: где и во сколько будут работать

В Оренбургской области сделают несколько купелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник Крещения 19 января давно стал всеобщим и любимым. Окунуться в купели ночью и днем приходят много людей, считается, что на крещение вода в проруби приобретает особые целительные свойства.

Где окунуться в Оренбурге

В этом году погодные условия позволяют делать купели на водоемах. Уже давно купели делают удобными для всех желающих окунуться – строят деревянные мостки и лестницы.

В Оренбурге, по данным городской администрации, купель оборудуют на реке Урал, неподалеку от следственного комитета. Купель оборудуют металлическими ограждениями, подходами, лестницами, сделают освещение и поставят скамейки для переодевания. Предусмотрена парковка, поставят торговые точки с горячим питанием и напитками.

На месте будут дежурить спасатели, медработники и полиция.

Освещение воды к крещенской купели совершат 19 января в 9:00.

Купели в Оренбургском районе

Об организации нескольких официальных купелей сообщили в администрации Оренбургского района.

Места для крещенского купания появятся на реке Урал в селе Нежинка на базе отдыха «Эктрим-парк» и в поселке Караванный, а также на реке Каргалка в селах Подгородняя Покровка и Павловка.

В названных местах будут работать спасатели, медики, полицейские, казаки и представители добровольных народных дружин.

Купели будут работать с 0:00 19 января до 9:00 20 января.

Какая будет погода

На Крещение синоптики прогнозируют в Оренбургской области небольшой снег при температуре в -4, -9 градусов. При этом, в северных и восточных районах региона возможно похолодание до -14 градусов.

Ночью будет -6, -11 градусов, в отдельных районах ожидается до -18.

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