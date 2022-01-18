«Мы умираем, а надежда живет»: обманутая дольщица из Самары рассказала о борьбе за «золотой ключик»

Наша героиня была готова праздновать новоселье в 2017 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В Самарской области насчитывается более 3,5 тыс. обманутых дольщиков - по всей России в разы больше, около 150 тысяч. Обеспечить их жильем обещают до конца 2023 года. По данным властей, в списке остались самые сложные и финансово емкие объекты, за которые просто никто не берется. Корреспонденты «КП-Самара» пообщались с Дарьей В. — дольщицей одного из таких недостроев. Свою квартиру она ждет почти пять лет.

Повелась на необычную планировку

Квартиру я купила в августе 2017-го. Слухам, что дом проблемный, не поверила. К тому моменту я около года снимала в том районе жилье. Видела, как рабочие активно трудятся и днем, и вечером.

Выбор пал именно на эту квартиру из-за ее расположения и планировки — 12 этаж с видом на лесопарк, большая площадь и необычные панорамные окна. В договоре было написано, что срок сдачи ЖК — третий квартал 2017 года. Но риелтор сразу предупредила: раньше осени 2018-го ждать не стоит. Я согласилась на такие условия — как раз бы подкопила деньги на ремонт. Однако буквально через месяц стройка встала.

Сначала я не придавала этому значения, но потом простой стал затягиваться. Надежда на то, что я скоро покину стены съемной квартиры, в которой безуспешно боролась с тараканами, стала угасать. Рабочие не появлялись на стройплощадке до мая 2018 года. Именно тогда после вмешательства властей объект вновь «ожил». Дом начал расти на глазах — этаж, еще этаж, готова крыша.

Каждый этап застройщик снимал на видео и выкладывал в группу в соцсети. Все дольщики засматривали ролики до дыр, уже представляя, как получат «золотые ключики». Когда в моей квартире вставили окна, счастью не было предела. Я начала активно смотреть в интернете дизайны интерьеров, «примеряя» их на будущую квартиру. Поверила, что вот-вот перееду в свое жилье.

Затяжной «стояк»

Нам обещали, что дом достроят к осени 2019-го. Однако что-то опять пошло не так. В конце апреля того года новости со стройки перестали приходить. Как оказалось, ГЖИ выявила какие-то нарушения и приостановила работы. Застройщик планировал устранить недочеты за майские праздники, а потом вновь вернуться в «колею».

С тех пор прошло больше 2 лет, дом высится одинокой серой громадиной. Я уже успела обрасти техникой и мебелью, завести кота и сменить одно съемное жилье на другое. Тараканы почему-то перебрались туда вслед за мной. В новой квартире они оказались злее, беспощаднее и коварнее, но я их все-таки вывела. Пока это единственная моя победа на поприще улучшения жилищных условий.

Дольщики умирают, не дождавшись квартир

Борьба за достройку ЖК все еще продолжается. В процессе узнала, что мой дом намного старше, чем я думала. Оказывается, работы на этой площадке начались еще в нулевые. Тогда застройщик тоже быстро «устал» и обанкротился. В итоге дольщики взяли все в свои руки. Создали ассоциацию, придумали новый проект, нашли деньги на его разработку и подыскали другого застройщика.

Некоторые дольщики моего объекта, которые приобрели жилье более 10 лет назад, к сожалению, уже выбыли из затяжной борьбы. Они умерли, не дождавшись квартир. Даже на общие собрания стало страшно ходить, вдруг кого не досчитаемся. Между тем у нашего объекта уже подрастает новое поколение обманутых дольщиков. За годы ожидания дети «молодых» семей выросли. Им уже пора обзаводиться собственным жильем, а они еще не пожили в родительском.

Те, кто остался, «сражаются» за дом в основном в соцсетях. Даже далекие от новых технологий дольщики узнали, что такое твиттер и инстаграм, и научились с легкостью дятла «долбить» чиновников всех уровней — минстрой, мобильную приемную губернатора, самого губернатора, федеральные ведомства и даже приемную президента России. Для «внутреннего» общения создали группу в «Вайбере»: здесь и обсуждение последних новостей, и фото с «мертвой» стройки, и поздравления со всеми национальными и церковными праздниками. Эти яркие открыточки с мерцающими блестками — единственная «радость» в нашем чате. Иногда думаешь: «А туда ли я попала?»

Продолжаем надеяться и ждать

Приходится идти на всяческие ухищрения и оффлайн. К примеру, прошлой зимой дольщики нарисовали плакаты и вышли на каток перед зданием правительства. Итог — власти позвали к себе на прием. После долгого обсуждения вроде бы достигли консенсуса. Однако сдвинуть стройку с мертвой точки так и не удалось. Еще год ушел на то, чтобы обанкротить застройщика.

За это время все мои подруги, которые купили жилье намного позже меня, уже благополучно справили новоселье. Рада за них, конечно. Радуюсь и за дольщиков других объектов, которым повезло чуть больше. Но каждый раз такие новости вызывают только один вопрос: «Когда очередь дойдет до моего недостроя?» Ответы чиновников далеки от конкретики: «планируется», «рассматривается», «готовится». Хотелось бы уже услышать: «сделали», «достроили», «сдали».

Сейчас наш объект готовят к передаче к федеральный фонд. Он решит, как его дальше достраивать. Заседание наблюдательного совета назначили на декабрь 2021 года. Не близкая, конечно, дата, но мы уже привыкли ждать. Хочется надеяться, что теперь наш дом не бросят и все-таки сдадут в эксплуатацию. И это не растянется еще на 10 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 150 тысяч обманутых дольщиков насчитывается в России прямо сейчас

До 2023 года в России намерены решить проблему полностью

Официально

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

У нас было более 200 тысяч обманутых дольщиков. За последний год мы полностью закрыли 37 тысяч, по 51 тысяче мы приняли решения. Дальше дело техники - либо выплаты компенсаций, либо строительство. Еще порядка 46 тысяч обращений в проработке. Решить проблему обманутых дольщиков российское правительство должно до 2024 года. В ряде случаев решение задерживается из-за необходимости урегулирования юридических вопросов.

КОНКРЕТНО

В декабре был принят закон, который продлевает до 1 января 2024 года норму, позволяющую без аукционов предоставлять в аренду государственные и муниципальные земельные участки для достройки проблемных жилых объектов и восстановления прав обманутых дольщиков. Первоначально этот механизм был установлен до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов — из них 2 тысячи строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

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