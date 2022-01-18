Крылья Советов – Сегед Венгрия 18 января 2022: прямая видео-трансляция контрольного матча

Игра начнется в 18:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сегодня, 18 января, проведут первый матч на зимнем турецком сборе и первый матч в этом году. Соперник – венгерский клуб «Сегед» из одноименного города. Встреча начнется в 18:00 по самарскому времени.

Также это первый матч «Крыльев» после ухода Ивана Сергеева. Форвард в это трансферное окно присоединился к петербургскому «Зениту» и уже тренируется с новой командой. Также на сборы в Турцию с самарцами не полетел Данил Пруцев. Полузащитник близок к переходу в московский «Спартак». Ранее команду покинул Мехди Зеффан. Алжирский защитник уже определился с новым клубом.

Не помогут команде Игоря Осинькина в товарищеской игре с «Сегедом» еще три футболиста – Дмитрий Иванисеня, Александр Солдатенков и Максим Канунников. Все трое тренируются по индивидуальной программе и пока не могут принимать участие в играх команды.

Тренерский штаб «Крыльев» планирует в этой встрече задействовать как можно больше футболистов. Самарцы сыграют двумя составами – каждый состав проведет по тайму.

Для «Сегеда» это тоже первая игра в календарном году. Команда должна была 14 января встретиться с «Актобе», но из-за ситуации в Казахстане соперник не смог вовремя прилететь в Турцию.

«Сегед» представляет второй по силе дивизион венгерского чемпионата. После 20 матчей команда идет на пятом месте.

- В 1993 и 1994 годах за «Сегед» выступал Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» защитник Вячеслав Попов, сыгравший за венгерский клуб 19 игр (1 мяч), - поделились интересным фактом в пресс-службе «КС».

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Сегед Венгрия 18 января 2022

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru в 18:00 по самарскому времени. Прокомментирует товарищескую встречу Владислав Кирсанов.