"Ешьте меньше и не забывайте кланяться": вспоминаем, когда чиновники в своих высказываниях перешли границу

Чиновники и депутаты порой допускают скандальные высказывания Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Громкое обсуждение в Самаре вызвала скандальная публикация городского департамента градостроительства в твиттере. В официальном аккаунте разместили фото известного архитектора, бывшего советника губернатора по градостроительной политики Виталия Стадникова, которому подрисовали усы "как у Гитлера". Читатели посчитали, что так чиновники "отомстили" градозащитнику, который ранее раскритиковал их решения. Вскоре запись удалили, но скрины остались у многих. В департаменте заявили, что пароль от аккаунта попал не в те руки, и начали служебную проверку. Заявления на такое самоуправство и странные высказывания улетело и в прокуратуру.

Но этот самарский случай далеко не единичный. Увы, но ситуаций, когда чиновники на время забыли, что являются публичными личностями и должны думать над своими словами чуть более тщательно, история помнит немало. Вспомнили случаи, когда чиновники оказались излишне разговорчивы и креативны в своих суждениях.

Самарский министр предложила одиноким матерям тщательнее выбирать мужей и выращивать еду на огородах

В Самаре Марина Антимонова, ранее занимавшая пост министра социально-демографической и семейной политики, вступила в дискуссию, в которой пользователи соцсетей жаловались на скромные детские пособия.

Марина Антимонова задала вопрос, почему государство должно всех содержать и отметила, что люди старшего поколения в молодости выращивали продукты на огородах. Что же касается матерей-одиночек, то им министр посоветовала более тщательно выбирать мужей.

В дальнейшем Антимонова написала, что допустила некорректные выражения, которые были вырваны из контекста.

Глава Коми заявил жителям, что для них он – Путин

Глава республики Коми Владимир Уйба во время общения с жителями села, пострадавшего из-за разлива нефти, возмутился, услышав о желании людей обратиться за помощью к президенту страны. В ответ глава республики заявил, «что у вас я – Путин».

В дальнейшем в администрации республики объяснили, что эту фразу нужно рассматривать в контексте того, что прежде, чем обращаться к главе государства, нужно попытаться решить вопрос на месте.

Депутат из Марий Эл призвал кланяться перед начальством, имеющим, по его мнению, божественное происхождение

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов во время встречи с ветеранами труда заявил, что россияне должны кланяться своим руководителям. По его словам, власть дается от Бога, поэтому бессмысленно с ней ссориться и что-то доказывать. В дальнейшем на вопрос о том, что он сделал для села, дать ответ не смог, но отметил, что «не показывал фокусов».

В дальнейшем его помощница отмечала, что слова были вырваны из контекста. Имелось в виду, что власть в стране принадлежит народу, и нет ничего плохого в том, чтобы поклониться народу. Также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что лично знает Кожанова и уважает его, но в вопросе общения с гражданами ему еще нужно набраться опыта.

Чиновница посоветовала питаться «макарошками», чтобы сэкономить

Наталья Соколова, ранее занимавшая пост министра занятости, труда и миграции Саратовской области, была уволена за высказывание о «макарошках».

В дискуссии с депутатом в саратовской облдуме она заявила, что пенсионеры могут питаться за 3,5 тысячи рублей в месяц, отметив, что «макарошки всегда стоят одинаково».

Когда ей предложили провести эксперимент и самой питаться на такую сумму, она отказалась, ответив, что сделать это ей не позволяет статус министра.

Как сообщалось в дальнейшем, Соколова сама несколько лет получала от государства ежегодную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей.

Чиновницу после скандальных высказываний уволили, но затем она опять начала работу, уже в другом ведомстве.

«Государство не просило рожать»

Ольга Глацких, занимавшая пост главы департамента молодежной политики Свердловской области, во время встречи с волонтерами сказала, что у молодежи складывается впечатление, как будто государство им что-то должно. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», - сказал чиновница.

В дальнейшем она отметила, что ее слова были вырваны из контекста, а суть фразы заключалась в том, что государство помогает родителям развивать детей. После скандала она добровольно покинула свой пост.

Чиновник предложил антипрививочникам уехать из России

Вице-мэр города Каменск-Уральский в Свердловской области Денис Нестеров предложил покинуть страну людям, которые не желают делать прививки от коронавируса.

Он заявил, что те, кто вакцинировался, выполняют установленные в стране правила, остальным же он предложил уехать. Также он отметил, что в соцсетях посты против вакцинации обычно пишут не из России.

«Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»

Неожиданное высказывание прозвучало во время поездки чиновников и депутатов по новогодним городкам в Каменск-Уральском Свердловской области. Поздравляя горожан с Новым годом, председатель городской думы Валерий Пермяков завершил свое выступление фразой «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»

Его однопартийцы отмечали, что в целом выступление было хорошее, но последняя фраза была явно лишней, особенно учитывая, что вокруг были дети.

Уральский депутата предложил меньше есть ради экономии

Уральский депутат Илья Гаффнер дал россиянам совет, как сэкономить, если нет денег. Во время рейда по магазинам, когда проводили мониторинг цен, он отметил подорожание, но не посчитал это серьезной проблемой, заявив, что при недостатке средств нужно задуматься о своем здоровье и поменьше питаться.

Также он посоветовал вспомнить, что «мы русские люди, прошли голод и холод». Однопартийцы советовали Гаффнеру в дальнейшем «семь раз подумать, и один раз сказать».

Судью из Новокубанска уволили после скандального тоста

Елена Переверзова лишилась мантии судьи после скандального тоста, видео которого появилось в интернете. Тост девушка сопровождает нецензурной бранью и вызывающими жестами. В дальнейшем отмечалось, что видео снято в нерабочее время и не предназначалось для широкого круга зрителей. Но в итоге видео стало очень популярным.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края решила, что такое поведение умаляет авторитет судьи и причиняет ущерб репутации. Переверзева была уволена и в дальнейшем предпринимала попытку обжаловать такое решение, но оно осталось в силе.

«Это не пациенты, а экстремисты!»

Дмитрий Драч, работающий руководителем Самарского бюро медико-социальной экспертизы, размещал в своих соцсетях публичный призыв бороться с «лже-инвалидами».

Он отмечал, что много времени в работе тратиться на аферистов, вместо того, чтобы заниматься теми, кому реально нужна помощь. Он написал, что некоторые граждане страдают симптомом «пациентского экстремизма». Заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях, находились как сторонники, так и противники сказанного. В дальнейшем с должности мужчину уволили.

Ранее он был фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении более 230 млн рублей. Расследование в итоге прекратилось, но затем ему предъявили новое обвинение в покупке ангара по завышенной цене.

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