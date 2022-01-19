В Самаре красивую дату для свадьбы предлагают купить за 150 тысяч рублей

Молодожены хотят красивую дату свадьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

22.02.2022 - на охоту за этой датой для своей свадьбы кинулись сотни будущих молодожёнов. Многие ведь в самом деле верят, что именно магия цифр поможет в семейной жизни. Что же делать, если охота оказыввется безуспешной, и все окошко уже заняты? Оказыается, ситуацию в своих целях пытаются использовать мошенники. На сайтах объявлений в разных регионах начали появляться сообщения о продаже таких дат.

Авторы объявлений уверяют, что уже забронировали желаемую дату и сообщают, что готовы вместе с «покупателем» прийти в ЗАГС и там отказаться от своей брони в их пользу.

Такие услуги оценивают в разные суммы. Например, в Москве просят до полумиллиона рублей, столько же – в Хабаровском крае. В Краснодарском крае готовы взять и 100 тысяч, в Оренбургской области и вовсе готовы по цене договориться. Появилось объявление о продаже красивой даты и в Самарской области. Написать автору можно только в сообщениях, уступить красивую дату готовы за 150 тысяч рублей - ничего себе, настоящая цена банкета. Но авторы уверяют, что желающих достаточно, а вариант один. Мол, суеверные невесты готовы на все!

Однако, в ЗАГС отмечают, что подобную торговлю ведут, скорее всего, мошенники. Дело в том, что по российскому законодательству невозможно поменять заявителей на конкретную дату, просто посетив ЗАГС. Если зарегистрировавшаяся пара отказывается от выбранной дня, то их запись не освобождается автоматически, а остается закрепленной до назначения нового времени регистрации.

Как сообщили «КП-Самара» в ЗАГС, даты дня регистрации заранее не продаются, а за их выбор денег не берут.

Подать заявление можно самостоятельно на портале Госуслуги, или лично в отделении ЗАГС.