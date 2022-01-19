Каждую ночь – сотни рейсов: куда отвозят снег с улиц Самары и что с ним потом происходит

В мэрии рассказали, куда уезжает самарский снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После обильных снегопадов улицы Самары снова заполонила коммунальная техника. Снег сгребают в кучи, грузят в самосвалы – и увозят с глаз долой. В мэрии рассказали, куда отвозят снег с улиц Самары и что с ним потом происходит.

Учтут каждый килограмм

Рано утром на снежной площадке на улице Лунной уже кипит работа. Куча снега с начала сезона достигла здесь внушительных семи-восьми метров, но площадь полигона пока заполнена не полностью. Один за другим на площадку заезжают КамАЗы дорожных служб. На въезде первым делом дисциплинированно встают на автомобильные весы, а дежурный записывает показатели в журнал. Сюда же, на весы, самосвал встанет и при выезде. Так что учтенным окажется каждый килограмм вывезенного с самарских улиц снега.

Работа на площадке приема снега на Лунной кипит и ночью, и днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Интенсивность зависит от погоды, но во время таких снегопадов за одну ночь бывает больше двух сотен рейсов, работает около тридцати машин, которые курсируют от улиц до площадок и обратно, - рассказывает дежурный оператор по приемке снега Дмитрий Казанцев.

Процесс выверен и отработан до мелочей. КамАЗ резво подъезжает к горе снега, разворачивается и выгружает содержимое кузова. Вся процедура занимает считанные минуты. Позже, когда здесь скопится больше снега, бульдозер сгребет его повыше. К концу сезона высота снежной горы на этом пункте может достигать 15 метров.

Первым делом самосвалы заезжают на специальные весы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четыре муниципальных, три частных

Площадка на Лунной площадью 17,1 тысячи кв.метров и емкостью 136 тысяч тонн – не единственное место, куда уезжает самарский снег, более того – он самый маленький из них. Всего в городе действует четыре муниципальные площадки для складирования снежных масс, которые переданы мэрии в бессрочное пользование. Кроме Лунной накопления отвозят на ул.Прожекторную в Советском районе (полигон площадью 19,4 тысячи квадратных метров и вместимостью 150 тысяч тонн), на золоотвал Безымянской ТЭЦ в Кировском районе (полигон площадью 21,7 тыс.кв.м и вместимостью 170 тысяч тонн). Самый крупный из муниципальных снежных полигонов Самары находится в Козелках на территории асфальтобетонного завода – его площадь составляет 57,6 тысячи кв.метров, а вместимость достигает 460 тысяч тонн.

Дежурный оператор фиксирует прибывшие машины и вес снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таким образом, в общей сложности эти четыре полигона могут вместить до 916 тысяч тонн снега.

Кроме четырех муниципальных полигонов у мэрии заключены контракты еще с тремя частными площадками общей вместимостью до 400 тысяч тонн. Они расположены на ул.Вологодской, в поселке Шмидта и на территории завода Тарасова.

Бульдозер сгребает снег в кучу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это нужно для того, чтобы сократить «плечо» вывоза снега, то есть чтобы машины могли быстрее доехать, разгрузиться и отправиться за следующей партией, - пояснил и.о. директора МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов. - С начала сезона на все семь площадок вывезено уже более 100 тысяч тонн снега.

Выгрузка снега занимает считанные минуты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снег лежит до середины лета

На площадку складирования попадает отнюдь не весь самарский снег – а лишь тот, который службы благоустройства убирают с городских улиц и дорог, а также из скверов, с аллей и бульваров. А вот если управляющая компания или ТСЖ решит вывезти на полигон снег из двора, то коммунальщикам придется заключать договора с частными полигонами и оплачивать их услуги. Решение об освобождении дворовых площадок от снежных валов должно быть принято на общем собрании жильцов и включено в статью расходов по оплате услуг ЖКХ, но как правило, большинство жильцов отказываются от лишних трат. Некоторые управляющие организации настолько ответственны, что в любом случае вывозят снег за свой счет.

Площадка пока не заполнена, но гора снега уже внушительная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Площадки для приема снега подрядчики привели в требуемое законом состояние. Они имеют водонепроницаемое покрытие, поэтому влага после таяния снега никуда не уходит, - объяснил Дмитрий Трофимов. – Под воздействием тепла вода испаряется в атмосферу. Как правило, снег на площадках лежит до середины лета. А после того, как он испарится, на площадках собирают и утилизируют попавший во время уборки снега мусор, а почву рекультивируют.

Уборка снега с городских улиц продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Плавить снег – дорого и неэкологично»

На балансе МП «Благоустройство» числятся две снегоплавильные машины – TREGAN-60-PD-MX и TREGAN-80-PD-MX. Но, как уверяют в мэрии, использование этих установок неоправданно.

- Они потребляют очень много дизтоплива, это дорого и крайне неэкологично,- говорит Дмитрий Трофимов. – Так что мы держим их на случай, если зима будет очень снежной и площадки складирования накоплений переполнятся.

Главная задача самосвала - поскорее отвезти снег и вернуться за новой порцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

На улицах Самары продолжается ликвидация последствий снегопада. Как рассказал начальник специализированного дорожного участка Железнодорожного района МП «Благоустройство» Иван Сурков, в первую очередь усилия направлены на уборку снега на улицах второй категории, по которым ходит общественный транспорт.

- В частности, мы занимаемся расчисткой улицы Партизанской, - рассказал он. - Тротуары и подъезды к остановкам уже очищены, общественный транспорт и пешеходы передвигаются беспрепятственно.

Снегопад добавил дорожникам работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для расчистки дорог Самары от снега только в ночь на 19 января задействовали 267 единиц техники, 120 из которых - самосвалы. Их количество увеличили за счет собственной техники предприятий и подрядчиков, а также привлеченной, для выполнения важнейшей задачи по наращиванию количества вывезенного за сутки до восьми тысяч тонн.

Днем 19 января на территориях города работали 3 224 уборщика, чистоту наводили с помощью 305 единиц техники, больше половины которой вывели на улично-дорожную сеть.

Только за одну смену площадки складирования пополнились снежными массами в количестве свыше 5,2 тысячи тонн. Работы продолжаются в усиленном режиме круглосуточно.