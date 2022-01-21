Куда сходить в Самаре в пятницу вечером и на выходных 22-23 января 2022: спектакли о семейном счастье и любимые песни из фильмов

В Самаре зрители на выходных смогут побывать на спектаклях и послушать оперу Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние выходные остались позади, но в театрах города еще можно ощутить зимнее чувство праздника, послушав оперу «Снегурочка». С детьми можно увидеть постановку по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».

В ДК «Заря» состоится бесплатный концерт, на котором можно будет послушать любимые песни из советских кинофильмов.

Зимнее настроение в ДК «Заря»

23 января, воскресенье, 15:00

ДК «Заря»

Вокальный ансамбль «Мила» исполнит для зрителей любимые песни из советских кинофильмов, которые стали уже привычными и родными, и звучат практически в каждом доме, особенно в новогодние праздники. Вход на концерт бесплатный.

Детский спектакль «Дюймовочка»

23 января, воскресенье, 11:00

Филармония

Юные зрители увидят историю миниатюрной девочки, которая волшебным образом появилась на свет из цветка. С первого же дня жизни её ждут удивительные приключения – сначала ее заметила жаба и хотела сделать парой для своего сына, а потом мышь чуть не выдала Дюймовочку замуж за своего богатого соседа крота. От очередного неприятного жениха ее спасла ласточка, которая унесла девочку в теплые края, где она познакомилась с королем эльфов – таким же миниатюрным, как и она.

Опера «Снегурочка»

21 января, пятница, 18:30

Театр оперы и балета

Нынешняя постановка 2015 года является пятой в истории театра. В опере противопоставляются фантастический и реальный мир. Снегурочка, дитя Мороза и Весны, стремится к людям и Солнцу, а в ее сердце торжествуют любовь и тепло. Особого внимания заслуживает и музыка, в которой читаются весенние краски расцветающей природы.

Спектакль «Лев зимой»

23 января, воскресенье, 18:00

Театр драмы

Когда английский король Генри II решает назвать имя наследника престола, празднование Рождества превращается в заговор. Жена короля, которая последние 10 лет провела в тюрьме по воле мужа, желает вернуть былое величие и вовлекает в свои коварные планы сыновей. Есть ли среди всей этой фальши и притворства настоящие чувства? Это узнают зрители спектакля.

Спектакль «Филумена Мартурано»

23 января, воскресенье, 18:00

Театр «Самарская площадь»

Богатые неаполитанский коммерсант Доминико Сориано не может простить Филумене, женщине, с которой он прожил 25 лет, вероломный поступок. Когда он его свободу дерзко посягнули, Доминико решает разорвать отношения с возлюбленной. Но не так просто справиться с сильной и прямой женщиной, для которой преданность, любовь и семья – самое дорогое на свете.