Самарских активистов приглашают принять участие в акции #ЭКОРАВНОВЕСИЕ

Первая церемония чествования экоактивистов уже прошла в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские эко-активисты могут стать участниками экологического движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ, инициатором которого является “Комсомольская правда” - Самара”. Авторы лучших проектов попадут на торжественную церемонию, на которой мы уже второй год подряд чествуем тех, кто заботится о природе родного края. Об их работах узнают все читатели “Комсомолки”.

Экологическое движение Самарской области #ЭКОРАВНОВЕСИЕ существует уже несколько лет. Каждый год под его знамена встают все новые участники, те, кто заботится о чистоте берегов рек и лесов, парков и скверов, кто восполняет водные ресурсы, организует раздельный сбор отходов и многое другое. Мы транслируем опыт волонтеров и эко-активистов и привлекаем к участию в их проектах еще больше людей.

Если вы тоже причастны к благородному делу сохранения окружающей природы, присоединяйтесь к нашему движению и расскажите о своем опыте со страниц одного из самых популярных в регионе изданий.

Что нужно сделать?

Заполнить заявку, которую можно скачать здесь.

Сроки заполнения заявки: с 20 января по 25 февраля 2022 года.

Отправить заявку по адресу Julia.Homik@phkp.ru с пометкой в теме письма #ЭКОРАВНОВЕСИЕ

Проекты-победители отберет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдела водных ресурсов по Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.

Также с 7 по 10 марта в группе ВКонтакте пройдет народное голосование, по результатам которого будет отобран один из победителей.

Прием заявок проходит до 25 февраля

О самых интересных проектах мы расскажем на сайте "КП-Самара", а самые активные участники получат приглашение на торжественную церемонию награждения.

Торжественное награждение пройдет 11 марта 2022 года (точная дата, время и место проведения будут указаны дополнительно).