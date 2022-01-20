Свежие новости о «Крыльях Советов» на 20 января 2022: конкретика по Сарвели, Горшкову и Пиняеву

Ходили слухи, что «Локомотив» заинтересован в Сарвели (на фото), а также еще в двух футболистах «КС». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сыграли первый матч на зимних сборах – обыграли 2:0 «Сегед» из второго дивизиона Венгрии. По голу забили Максим Глушенков и Антон Зиньковский. Следующая игра будет в субботу, 22 января, самарцы сыграют со словенским клубом «Целе».

В перерыве между играми новостей накопилось много, в основном связанных с трансферами. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 20 января 2022.

Пруцев на сборах со «Спартаком»

Наконец-то появилась официальная информация, связанная с Данилом Пруцевым. Несколько недель ходят слухи о том, что в его услугах заинтересован «Спартак». Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов подтвердил «РИА Новостям», что Пруцев сейчас с командой на сборах в ОАЭ. Полузащитник находится на просмотре.

Тренерский штаб примет решение по трансферу футболиста «Крыльев Советов» в ближайшее время.

Горшков, Сарвели и Пиняев остаются

Ранее в СМИ появилась информация, что еще три футболиста «Крыльев» вслед за Иваном Сергеевым и Данилом Пруцевым могут покинуть Самару. Речь о Владиславе Сарвели, Юрии Горшкове и Сергее Пиняеве. В них был заинтересован «Локомотив», а «Крылья» готовы продать всех троих.

Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко назвал эти разговоры слухами.

- Информация об уходе Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой – это слухи, - приводят слова Корниленко «РИА Новости».

Все трое сейчас в расположении «Крыльев» на сборе в Турции.

Пять игроков на просмотре

В Белеке к «КС» присоединились пять молодых футболистов. Все – воспитанники московского «Чертаново», четверо выступают за «Олимп-Долгопрудный», еще один – за «Химки».

В «Химках» играет Артем Соколов. О том, что самарцы заинтересованы в 18-летнем атакующем полузащитнике, говорили давно, теперь в «Крыльях» это подтвердили официально.

- Артем Соколов имеет опыт выступления в юношеской сборной России. 18-летний воспитанник «Чертаново» в этом сезоне играл за подмосковные «Химки», за которых он провел 12 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу, - рассказали о потенциальном новичке в пресс-службе «Крыльев Советов».

Также к команде присоединились игроки клуба «Олимп-Долгопрудный», который выступает в ФНЛ, Ян Гудков, Алексей Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный.