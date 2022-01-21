«Псих с ножом гуляет по городу, будьте осторожны!»: жителей Тольятти напугал незнакомец с холодным оружием

Жители Тольятти обсуждают незнакомца с ножом в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Тольятти бьют тревогу. В 8-м квартале объявился подозрительный молодой человек, который разгуливает по городу с ножом в руках. От действий незнакомца уже пострадали несколько автолюбителей — он повредил их машины.

Хулигана зафиксировали камеры видеонаблюдения. Случилось это ночью 20 января 2022 года в районе дома № 67 по улице Юбилейной. Мужчина сначала двигался в сторону автомобилей, а потом некоторое время с холодным оружием в руках стоял на крыльце.

— Страшно, что рядом ходят такие люди. Не знаешь, что можно ожидать. В нашем городе всякое бывало. На людей он не нападал, по крайней мере, мы об этом ничего не слышали. Но говорят, что 20 числа порезал колеса на трех машинах. В соседних домах кто-то недавно таким образом испортил сразу четыре авто, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Иван Петров (личные данные изменены).

Как стало известно журналистам «Комсомолки» от источника, знакомой с ситуацией, о пугающем гражданине уже сообщили в полиции. Задержать злоумышленника пока не удалось. Между тем в социальных сетях его обсуждают все больше.

Мужчину засняли камеры наблюдения Фото: скриншот

— Есть информация, что у него есть справка из психдиспансера. В сухом остатке получается, что псих со справкой и ножом гуляет по городу в неадекватном состоянии. Будьте предельно осторожны и аккуратны! — делятся пользователи «ВКонтакте».

Сейчас правоохранители уже разбираются в ситуации. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.

Отметим, что для тольяттинцев подобные темы можно считать больными. В автомобильной столице не забыли, как в конце 2018 года по городу бегал Артем Семенов, которого прозвали «маньяк с ножом». Он нападал на женщин и наносил им серьезные ранения. Парня задержали в Москве, осудили и отправили в колонию. В марте 2020 года Артема нашли мертвым в ИК-5 в Самаре. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой.

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