Погода в Самаре на выходные 22-23 января 2022: слабый мороз и метели

В Самаре в выходные ожидается метель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине января в Самаре стоит по-настоящему зимняя погода, когда довольно холодно и идет снег, а на дорогах скользко. Периодами бывает сильно холодно, а потом морозы отступают, температура достигает едва ли не нулевых значений.

В предстоящие выходные в Самарской области ожидается неустойчивая погода, когда слабый мороз будет постепенно спадать, а вместо безоблачного неба ожидаются метели.

По данным Приволжского УГМС, в пятницу в областной столице ожидается в районе -7, -9 градусов, а по области возможно до -11 градусов. В последний рабочий день недели осадков не прогнозируют, а вот в первый выходной день возможны метели и сильный ветер – с порывами до 20 м/с. Температура воздуха при этом будет неустойчивой, от -5 до -10 градусов.

В воскресенье метель не ждут, но небольшой снег все же будет.

Холоднее всего в выходные будет ночью – местами по области синоптики прогнозируют до -15 градусов.

В целом, по данным синоптиков, в середине января наблюдается температура на 4 градуса выше средних многолетних значений.