В центре Самары начал работу новый офис банка «Открытие»

Банк «Открытие» открыл новый офис в Самаре

Центральный офис банка «Открытие» переехал в исторический и деловой центр города по адресу: ул. Ново-Садовая, 106 Г. В четверг, 20 января, состоялось торжественное открытие нового отделения для гостей и клиентов банка. Экскурсию по новому офису провела управляющий банком в Самарской области Зарина Плукчи. На мероприятии побывал и журналист «КП-Самара».

Новое здание в «ЖК Галактика» площадью более 1 500 кв. метров встречает гостей теплой и уютной атмосферой. Здесь есть светлая и просторная клиентская зона, зоны обслуживания частных и премиальных клиентов, кассовый узел и зона банкоматов. Обновленное отделение сможет обслужить порядка 200 человек в день, что позволит и дальше наращивать клиентскую базу в регионе.

Торжественная часть мероприятия прошла с размахом

Церемония началась со слов Зарины Плукчи. Она отметила работу коллег.

— Мы сделали все, чтобы нашим клиентам, друзьям и гостям было комфортно и удобно. Еще 3,5 года назад, когда мы составили планы по развитию «Открытия» в нашем регионе, мы поняли, что наши амбиции требуют больших площадей. Для этого мы переехали ближе к историческому центру нашего города и предугадали потребности клиента по предоставлению банковских услуг. «Открытие» делает так, чтобы в наших отделениях клиенту было уютно, спокойно, светло и, самое главное, выгодно, — рассказала Зарина Плукчи.

Дизайн нового офиса выполнен в фирменном стиле «Открытие», что предполагает наибольший простор и удобство. Это обеспечивается обилием света, экодизайном, большим количеством живых растений, мебелью из натурального дерева, круглыми столами и отсутствием перегородок между клиентом и специалистами банка. Здесь можно подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом, клиентам предлагают бесплатный чай и кофе. Предусмотрен и детский уголок, который заинтересует любого малыша на те несколько минут, пока взрослые заняты банковскими вопросами.

Поздравил банк с открытием нового отделения и заместитель председателя общественной палаты Константин Титов.

— Сегодня большой праздник не только у банка, но и у гостей. Новый офис в самом сердце города позволит получить обслуживание самому широкому списку потенциальных клиентов. «Открытие» — банк серьезных и целеустремленных людей и я уверен, что он войдет даже не в десятку лучших банков, а в ТОП-5. Еще раз поздравляю всех присутствующих, желаю вам новых возможностей, клиентов и перспектив. С «Открытием», друзья! — сказал он.

Рабочий процесс в офисе компании организован по всем современным стандартам

Стоит упомянуть, что сейчас практически все операции можно проводить удаленно, что особенно актуально с учетом современных тенденций. Как и при личном присутствии в офисе банка, подход к каждому клиенту — индивидуальный. У банка «Открытие» сейчас более 43 тыс. розничных клиентов в Самаре, а новый офис в центре города станет основным.

Директор Самарского областной художественного музея Алла Шахматова подарила банку каталог самарского авангарда.

— Музей похож на банк, ведь они — это хранитель ценностей. К торжественному открытию нового отделения я хочу подарить нашим коллегам каталог собрания самарского авангарда. В советские времена сотрудники нашего музея спрятали наш авангард буквально по домам, чтобы в будущем мы могли показывать его буквально по всему миру, — рассказала Алла Шахматова.

Для гостей провели экскурсию по новому офису

Также гостям и партнерам банка провели экскурсию по новому офису. Сразу на входе посетителей встречает информационный терминал, через который можно получить всю необходимую справочную информацию и записаться в электронную очередь. В основном офисе клиенты могут получить полный спектр справочных услуг в теплом уютном кругу без перегородок. На первом этаже также расположены 2 кассовых окна. Здесь же расположены 4 банкомата, 2 из которых работают в круглосуточном режиме. Зона Private Banking тоже находится на первом этаже. Она представлена отдельным входом с улицы: после совершения операции клиент может выйти с другой стороны, не пересекаясь с другими гостями. Тут же расположены банковские ячейки для хранения ценностей.

Справочный терминал позволит совершить часть операций удаленно

На втором этаже находится администрация, центр ипотечного кредитования, центры обслуживания и переговорные для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, отдел по работе с проблемы активами, центр ипотечного кредитования. На данный момент у банка более 3,5 тыс. активных клиентов из среднего и малого бизнеса и 150 — из крупного. 6 уютных переговорных на втором этаже позволят в приватной обстановке обсудить с сотрудником банка интересующие вопросы, но клиенты могут воспользоваться переговорными в личных целях, например, для срочного совещания по Zoom.

Как и на первом этаже, на втором придерживаются выдержанного стиля банка «Открытие» и экодизайна. Для сотрудников на стенах коридоров нанесены мотивирующие цитаты, а многие кабинеты украшены красивыми фотографиями сотрудников из живописных мест. Есть, конечно же, зоны отдыха и столовые для комфортного нахождения в офисе.

В конце были подведены итоги

После завершения экскурсии, пришло время и подводить итоги. Гости под живую музыку совместно нарисовали картину, которая будет висеть в кабинете у управляющего. Далее принесли большой праздничный торт с логотипом банка «Открытие».

Торжественное перерезание ленты прошло под бурные аплодисменты

Зарина Плукчи в свою очередь поделилась планами на будущее.

— Технически новое отделение открылось еще в декабре прошлого года, но мы решили провести торжественное открытие уже в новом году. Мы учли все пожелания клиентов, чтобы центральный офис был в доступном месте. Наши друзья получат целый спектр услуг не только банка, но и всей группы «Открытие»: факторинг, брокерские и страховые услуги. Бизнес продолжает развиваться, скоро мы представим много новых интересных и выгодных банковских решений, — рассказала Зарина Плукчи.

Режим работы офиса банка «Открытие» по адресу: ул. Ново-Садовая, 106 Г.

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