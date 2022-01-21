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Общество21 января 2022 12:52

В центре Самары начал работу новый офис банка «Открытие»

Новое отделение «Открытия» расположено по адресу: ул. Ново-Садовая 106 Г
Максим ВЕБЕР
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Банк «Открытие» открыл новый офис в Самаре

Банк «Открытие» открыл новый офис в Самаре

Центральный офис банка «Открытие» переехал в исторический и деловой центр города по адресу: ул. Ново-Садовая, 106 Г. В четверг, 20 января, состоялось торжественное открытие нового отделения для гостей и клиентов банка. Экскурсию по новому офису провела управляющий банком в Самарской области Зарина Плукчи. На мероприятии побывал и журналист «КП-Самара».

Новое здание в «ЖК Галактика» площадью более 1 500 кв. метров встречает гостей теплой и уютной атмосферой. Здесь есть светлая и просторная клиентская зона, зоны обслуживания частных и премиальных клиентов, кассовый узел и зона банкоматов. Обновленное отделение сможет обслужить порядка 200 человек в день, что позволит и дальше наращивать клиентскую базу в регионе.

Торжественная часть мероприятия прошла с размахом

Церемония началась со слов Зарины Плукчи. Она отметила работу коллег.

— Мы сделали все, чтобы нашим клиентам, друзьям и гостям было комфортно и удобно. Еще 3,5 года назад, когда мы составили планы по развитию «Открытия» в нашем регионе, мы поняли, что наши амбиции требуют больших площадей. Для этого мы переехали ближе к историческому центру нашего города и предугадали потребности клиента по предоставлению банковских услуг. «Открытие» делает так, чтобы в наших отделениях клиенту было уютно, спокойно, светло и, самое главное, выгодно, — рассказала Зарина Плукчи.

Дизайн нового офиса выполнен в фирменном стиле «Открытие», что предполагает наибольший простор и удобство. Это обеспечивается обилием света, экодизайном, большим количеством живых растений, мебелью из натурального дерева, круглыми столами и отсутствием перегородок между клиентом и специалистами банка. Здесь можно подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом, клиентам предлагают бесплатный чай и кофе. Предусмотрен и детский уголок, который заинтересует любого малыша на те несколько минут, пока взрослые заняты банковскими вопросами.

Поздравил банк с открытием нового отделения и заместитель председателя общественной палаты Константин Титов.

— Сегодня большой праздник не только у банка, но и у гостей. Новый офис в самом сердце города позволит получить обслуживание самому широкому списку потенциальных клиентов. «Открытие» — банк серьезных и целеустремленных людей и я уверен, что он войдет даже не в десятку лучших банков, а в ТОП-5. Еще раз поздравляю всех присутствующих, желаю вам новых возможностей, клиентов и перспектив. С «Открытием», друзья! — сказал он.

Рабочий процесс в офисе компании организован по всем современным стандартам

Рабочий процесс в офисе компании организован по всем современным стандартам

Стоит упомянуть, что сейчас практически все операции можно проводить удаленно, что особенно актуально с учетом современных тенденций. Как и при личном присутствии в офисе банка, подход к каждому клиенту — индивидуальный. У банка «Открытие» сейчас более 43 тыс. розничных клиентов в Самаре, а новый офис в центре города станет основным.

Директор Самарского областной художественного музея Алла Шахматова подарила банку каталог самарского авангарда.

— Музей похож на банк, ведь они — это хранитель ценностей. К торжественному открытию нового отделения я хочу подарить нашим коллегам каталог собрания самарского авангарда. В советские времена сотрудники нашего музея спрятали наш авангард буквально по домам, чтобы в будущем мы могли показывать его буквально по всему миру, — рассказала Алла Шахматова.

Для гостей провели экскурсию по новому офису

Также гостям и партнерам банка провели экскурсию по новому офису. Сразу на входе посетителей встречает информационный терминал, через который можно получить всю необходимую справочную информацию и записаться в электронную очередь. В основном офисе клиенты могут получить полный спектр справочных услуг в теплом уютном кругу без перегородок. На первом этаже также расположены 2 кассовых окна. Здесь же расположены 4 банкомата, 2 из которых работают в круглосуточном режиме. Зона Private Banking тоже находится на первом этаже. Она представлена отдельным входом с улицы: после совершения операции клиент может выйти с другой стороны, не пересекаясь с другими гостями. Тут же расположены банковские ячейки для хранения ценностей.

Справочный терминал позволит совершить часть операций удаленно

Справочный терминал позволит совершить часть операций удаленно

На втором этаже находится администрация, центр ипотечного кредитования, центры обслуживания и переговорные для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, отдел по работе с проблемы активами, центр ипотечного кредитования. На данный момент у банка более 3,5 тыс. активных клиентов из среднего и малого бизнеса и 150 — из крупного. 6 уютных переговорных на втором этаже позволят в приватной обстановке обсудить с сотрудником банка интересующие вопросы, но клиенты могут воспользоваться переговорными в личных целях, например, для срочного совещания по Zoom.

Как и на первом этаже, на втором придерживаются выдержанного стиля банка «Открытие» и экодизайна. Для сотрудников на стенах коридоров нанесены мотивирующие цитаты, а многие кабинеты украшены красивыми фотографиями сотрудников из живописных мест. Есть, конечно же, зоны отдыха и столовые для комфортного нахождения в офисе.

В конце были подведены итоги

После завершения экскурсии, пришло время и подводить итоги. Гости под живую музыку совместно нарисовали картину, которая будет висеть в кабинете у управляющего. Далее принесли большой праздничный торт с логотипом банка «Открытие».

Торжественное перерезание ленты прошло под бурные аплодисменты

Торжественное перерезание ленты прошло под бурные аплодисменты

Зарина Плукчи в свою очередь поделилась планами на будущее.

— Технически новое отделение открылось еще в декабре прошлого года, но мы решили провести торжественное открытие уже в новом году. Мы учли все пожелания клиентов, чтобы центральный офис был в доступном месте. Наши друзья получат целый спектр услуг не только банка, но и всей группы «Открытие»: факторинг, брокерские и страховые услуги. Бизнес продолжает развиваться, скоро мы представим много новых интересных и выгодных банковских решений, — рассказала Зарина Плукчи.

Режим работы офиса банка «Открытие» по адресу: ул. Ново-Садовая, 106 Г.

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