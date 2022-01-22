Последние новости Самары за неделю 17-21 января 2022: в регионе выявлен «омикрон», а в Совете директоров «Крыльев Советов» замены

Самарцы отметили Крещение, улицу Авроры хотят продлить, в Совете директоров «Крыльев Советов» замены

В Самарской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Известно, что все заболевшие – взрослые. Считается, что новый штамм распространяется быстрее.

В праздник Крещения самарцы искупались в прорубе на Волге и купелях около храмов.

В Совете директоров самарских «Крыльев Советов» произошли изменения. Из состава вышел депутат Александр Милеев, которые заявил, что понимает далеко не все принимаемые в команде решения. Эти и другие новости мы собрали в подборке самых интересных и важных тем за рабочую неделю.

Заседание, где должны были объявить приговор самарцу за фото Гитлера в «Бессмертном полку», перенесли

В Самаре перенесли заседание, на котором должны были вынести приговор музыканту Андрею Шабанову, который выложил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха. Ранее присяжные признали самарца виновным, ожидается, что ему могут назначить крупный штраф или отправить на принудительные работы.

В Самаре перенесли оглашение приговора музыканту Андрею Шабанову за фото Гитлера в «Бессмертном полку» (подробнее)

Заместитель главы Жигулевска арестован по подозрению в получении взяток

Арестован заместитель мэра Жигулевска Игорь Смурага по подозрению в получении взяток на общую сумму в 30 млн рублей. Следствие считает, что чиновник за незаконное вознаграждение согласился помочь предпринимателю снизить недоимку по налогам и сборам, выявленной во время проверки. По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Заместителя мэра Жигулевска, которого поймали на взятках, арестовали до 17 марта 2022 года (подробнее)

В Самаре опять «заминировали» школы и детские сады

В Самаре снова появилась информация о минировании школ и детских садов. Письмо с подобной угрозой пришло на электронную почту Самарского областного суда. Проверку в этот раз проводили без эвакуации, не прерывая учебный процесс. Это уже не первые такие сообщения с начала года, ранее проводили эвакуацию.

Все школы и детские сады Самары «заминировали» утром 21 января 2022 года (подробнее)

В Совете директоров «Крыльев Советов» произошли изменения

Депутат Александр Милеев покинул Совет директоров самарских «Крыльев Советов». В своих соцсетях он заявил, что ряд принимаемых решений ему непонятен, а на заданные вопросы ответов так и не получил. Милеев при этом отметил, что остается болельщиком самарской команды.

«Многие решения мне непонятны»: Александр Милеев ушел из совета директоров «Крыльев Советов» (подробнее)

Следователи установили, почему бывший полицейский убил 15-летнюю школьницу

Следователи установили причину убийства 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава. Тело убитой нашли в июле прошлого года. По подозрении в содеянном задержали мужчину, который на тот момент являлся полицейским. Как считает следствие, он убил девочку, чтобы скрыть следы ДТП. Он нанес ей не менее пяти ударов ножом в шею. Бывшему полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, почему экс-полицейский убил 15-летнюю школьницу под Самарой (подробнее)

Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Авроры

Улицу Авроры в Самаре планируют продлить до Ново-Садовой, а на пересечении с Московским шоссе хотят сделать тоннель. Ожидается, что такие решения позволят разгрузить две центральные городские магистрали и саму улицу Авроры. Проект получил одобрение Госэкспертизы.

Проект продления ул. Авроры в Самаре получил одобрение госэкспертизы (подробнее)

Самарцы на Крещение искупались в прорубе

Праздник Крещения традиционно отмечают купанием в проруби. В Самаре купель была оборудована на набережной Волги, также купели делали на территории храмов. За безопасностью купающихся следили спасатели.

Жители Самарской области 19 января 2022 года отмечают Крещение Господне (подробнее)

На Галактионовской сделают пропускной режим для водителей, живущих неподалеку

В Самаре на улице Галактионовской ограничили движение транспорта из-за строительства метро. Там планируют ввести пропускной контроль, на автомобилях будут пускать только тех, кто живет неподалеку и представит соответствующие документы. Также обеспечат проезд для автомобилей пожарных, скорой помощи и полиции.

В Самаре на Галактионовской сделают пропускной контроль из-за строительства метро (подробнее)

В Самарской области выявили «омикрон»

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Самарской области. Известно, что все заразившиеся – взрослые. Считается, что новый штамм активнее распространяется. В группе риска находятся пожилые люди и те, кто еще не привился.

В Самарской области выявили 13 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» (подробнее)