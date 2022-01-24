Александр Живайкин о турнире по борьбе в Самаре: "Волнуемся, конечно, но держим планку!"

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин

- Самара в 2022-м станет хозяйкой первенства России по греко-римской борьбе. Это Важное спортивное событие года для нашего региона! Александр Иванович, как Вам это удалось?

- В начале марта обновленный Дворец спорта радушно примет лучших молодых борцов со всей страны. Соревнования станут отбором на первенство Европы и мира. Для Самарской области соревнования такого уровня пройдут впервые в истории. В том, что первенство будет проводиться у нас, это заслуга Федерации спортивной борьбы России и лично Михаила Геразиевича Мамиашвили. Мы плотно сотрудничаем с федерацией, наши соревнования прошлого года получили высокую оценку с их стороны. Поэтому планку опускать не собираемся. Это очень ответственное мероприятие. Но все знают, что в Самаре успешно проходит турнир "Новая высота" памяти Игоря Найвальта. Уверен, что и первенство пройдет достойно.

- Как наш новый Ледовый дворец будет «подстраиваться» под борцов всех стилей и направлений?

- Нужно будет закрывать лед, устанавливать помост, стелить ковры, прогревать помещения… Надеемся, что к марту эпидобстановка улучшится и это позволит пригласить зрителей. Соревнования такого уровня лучше всего смотреть "вживую". Такой драйв пропускать никак нельзя!

- Каким для самарских борцов стал прошлогодний сезон? - Спортсмены одержали ряд ярких побед как на российском, так и на международном уровне. Одна из самых значимых - триумф Павла Белкина на первенстве Европы среди юниоров в Германии в греко-римском стиле. В дисциплине "грэпплинг" (бразильское джиу-джитсу – прим. Ред.) тоже немало успехов. Аюб Гуданатов стал лучшим из лучших на чемпионате мира. На соревнованиях подобного уровня это уже его третья победа, причем подряд! Чемпионкой Европы и серебряным призером мирового чемпионата стала Олеся Журавлева, "бронзу" на мировом чемпионате завоевал Расул Мамедбеков. У борцов вольного стиля целая россыпь медалей и призовых мест на всероссийских соревнованиях. Победы у взрослых, юношей и юниоров, а также у наших девушек. В панкратионе наши спортсмены удачно выступили на чемпионате и первенстве мира: бронзовыми призерами стали Екатерина Корионова и Данила Медведев, желаем не снижать планку Рамису Терегулову, чемпиону Мира 2018 года.

За четыре года моего руководства Федерацией спортивной борьбы Самарской области зажглась плеяда новых звезд в разных дисциплинах борьбы, в том числе и в сурдолимпийских. Георгий Кузнецов и Виталий Кузменков стали призерами первенства России и чемпионата мира по греко-римской борьбе.

- В августе 2021 года состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юношей "Новая высота"….

- Да, всероссийский турнир "Новая высота" мы смогли провести во второй раз. В прошлом году на ковер вышли более трехсот спортсменов из 29 регионов России. Соревнования посвящены памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта. Это был человек с большой буквы, благотворитель и меценат, борец по жизни. В юности он занимался борьбой, а потом оказывал огромную поддержку детско-юношескому спорту, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных соревнований. Для нашей федерации, для меня лично турнир "Новая высота" - это посвящение яркому и светлому человеку и одновременно экзамен.

- Можно ли утверждать, что этот «Новая высота» станет важным «трамплином» для молодых борцов?

- Да, ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях, и они прославят нашу великую и могучую страну. Яркий пример: победитель "Новой высоты" 2019 года, самарец Максим Скуратов. В дальнейшем спортсмен красиво завоевал золотую медаль на первенстве Европы и мира. Но есть и другие задачи у этого турнира. На "Новой высоте" каждый, независимо от занятого места, поднимается на свою личную высоту. Становится сильнее, выносливее, уверенее. Для молодых спортсменов это важнее медалей.

- Организация крупных соревнований дело хлопотное и затратное… Поддерживают ли вас в этом начинании? - Проведение турнира стало возможным благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. У нас есть свои спонсоры: группа компаний "ВТС" и Вячеслав Валентинович Сонин лично. Александр Карелин стал идейным вдохновителем, а «Карелин – фонд» всегда оказывает нам и методическую и спонсорскую поддержку.

ДОСЛОВНО:

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России: - Президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров - и молодых, и маститых. Он создает условия для того, чтобы ребята приходили заниматься борьбой. Федерация находится на хорошем счету и в министерстве спорта Самарской области, и непосредственно у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он видит, что на эту структуру можно опираться.