Последние новости Самары за выходные 22-23 января 2022: лосенок на льду и знаки с вантузами

В Самаре спасали лосенка, разгребали снег и выясняли, откуда взялись знаки с вантузами

В Самаре в выходные на улице Солнечной образовался потом, из-за чего припаркованные машины оказались скованы льдом. На Волге лед на реке с трудом преодолел лосенок, которому помогли спасатели.

Водителей удивили необычные знаки в виде вантуза, а городские службы устраняли последствия очередного снегопада.

Эти и другие новости собрали в нашей подборке за выходные.

Самару снова завалило снегом

В выходные в Самаре снова был сильный снегопад. Чтобы расчистить улицы, в работе задействовали свыше трехсот единиц техники, и три тысячи уборщиков, большинство из которых работали во дворах. На особом контроле находились именно дворы, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, пожарных и полиции.

Самару завалило снегом. Как власти пытаются подготовить город к началу новой недели (подробнее)

На Волге спасли лосенка

На Волге в полукилометре от берега между селами Зольное и Солнечная поляна на территории нацпарка «Самарская Лука» заметили лосенка на льду. Он постоянно проваливался и не мог выбраться на берег. Подойти к нему было невозможно из-за большого количества промоин на льду. Спасти животное удалось, когда прибыли спасатели на аэросанях и все-таки отогнали лосенка со льда на берег.

К нему было не подойти: в Самарской области на Волге спасли лосенка, который провалился под лед (подробнее)

Самарцев удивили дорожные знаки в виде вантуза

В Самаре обсуждали дорожные знаки, которые сфотографировали на Московском шоссе. На фото были знаки с изображением вантуза. Строились разные предположения. Кто-то думал, что это фейк, а некоторые всерьез рассуждали о значении необычных знаков. Как оказалось, на знаки, указывающие направление движения, просто налип снег, вот таким необычным образом.

В Самаре автолюбители раскрыли загадку дорожных знаков в виде вантуза на Московском шоссе (подробнее)

Аккаунт департамента строительства пропал из Twitter после скандала со Стадниковым и усами Гитлера

Из Twitter пропал аккаунт самарского департамента градостроительства после скандального поста с фотографией бывшего советника губернатора, известного архитектора Виталия Стадникова, которому пририсовали усы Гитлера. В департаменте тогда запись удалили и заявляли, что пароль от аккаунта мог попасть не в те руки.

Аккаунт депстроя Самары пропал из Twitter после шутки с усами Гитлера (подробнее)

Одобрено строительство епархиального центра у Ботанического сада

Мэрия Самары разрешали строить детский епархиальный образовательный центр около Ботанического сада. Подготовительные работы на площадке начались еще весной прошлого года до получения разрешения. Многие горожане выступали против строительства, стройку приостанавливали, но в итоге проект был поддержан.

Мэрия Самары одобрила строительство епархиального центра у Ботанического сада высотой до 35 м (подробнее)

На Солнечной машины оказались закованы в лед из-за порыва трубы

На улице Солнечной произошел порыв трубы, вода потекла на дорогу и машины, припаркованные у дома №67, в буквальном смысле замерзли. Ремонтные работы проводили без отключения холодной воды, а вот водителям пришлось освобождать свои автомобили из ледового плена.

В Самаре пять машин вмерзли в лед из-за прорыва трубы на ул. Солнечной (подробнее)

В Самарской области прогнозируют рекордную заболеваемость коронавирусом из-за «омикрона»

В Самарской области отмечают рост заразившихся коронавирусом. Это связано с распространением нового штамма «омикрон», который способен заразить большее количество людей, но заболевание при этом переносится легче. В регионе уже зафиксировали первые случая заражения «омикроном».

Омикрон может привести к рекордной заболеваемости в Самарской области (подробнее)