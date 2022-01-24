Заплатили? Вот и ждите: Самарчанка рассказала, как почти два года не может получить компенсацию с туроператора за сорвавшийся из-за COVID-19 отпуск

Хотели к океану, но остались на диване Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

«Придется лететь в Доминикану…» - вздыхаю я, рассуждая с подругами о планах на год. «Ах, бедные,» - смеются в ответ те, кто не знает, чего нам с мужем стоит это решение. До конца каникул мы ждали от туроператора обещанной компенсации за тур двухлетней давности. Мы не стали менять его на Сочи или Турцию. Но чудо случилось не для всех – перед Новым годом в министерстве туризма подтвердили, что операторы не успеют рассчитаться со всеми долгами. Сейчас «зависли» туры примерно на 7 млрд рублей и среди них наш. А на днях туроператорам разрешили продлить расчеты с туристами до 31 декабря 2022 года. Может пора идти в суд?

«ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЕЖКИ»

Улететь на отдых на Карибский берег я должна была 2 апреля 2020 года. Мы уже готовились сесть в поезд до Москвы, когда на сайте МИДа появилась информация: Доминикана закрыта. На путешествие к юбилею я долго копила, разочарование мое было глубоко, а обида на оператора копилась и крепла: они объяснились с нами через месяц, мол, ждите, когда границу откроют. Потом стали предлагать замены на открывающиеся страны.

Вот, например, Танзания – экзотично же? Многие мои знакомые рванули на Занзибар. И мы почти поддались на уговоры, но … На наши 167 тысяч рублей по новому курсу и с новыми ценами нам предлагали пять дней в хижине. А за примерно равноценный тур пришлось бы доплачивать - от 30 тысяч рублей за каждого туриста. При этом – никакого «все включено», не слишком приспособленная инфраструктура. И это Африка, не Латинская Америка, а хотелось-то именно ее! Решили ждать. Открывались все новые направления, но с работой мужа (оборонный завод) нам практически все они были недоступны. В итоге Доминикану мы прождали до марта 2021-го. И только потом решились писать заявление на возврат. На тот момент правительство обязывало оператора вернуть нам деньги до 31 декабря 2021 года. Причем с небольшим бонусом: процентами по 1/365 ставке рефинансирования за каждый день. За 200 дней в нашем случае это 8,5 тысяч рублей. Ну, что ж, покроет хотя бы комиссию турагенства…

НЕ РАССЧИТАЛИСЬ В ОСНОВНОМ «МАЛЫШИ»

И вот 2021 год закончился. Под бой курантов деньги на мой счет не упали. После каникул тоже. В интернете нахожу тысячи таких же обиженных, но с нами не торопятся объясняться. А ведь подозрения о том, что у операторов нет денег, у меня возникли еще в декабре, когда вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказывал в СМИ, что депутаты поддержали обращение о продлении сроков возврата компенсаций…

- Если бы не продлили сроки возвратов, на операторов хлынул бы поток исков и многие бы обанкротились. Их клиенты вообще не получили бы ничего, так как зачастую уставный капитал просто не соответствует объему взятых обязательств, - рассказал Барзыкин.

В начале 2020 года сумма долгов перед туристами составляла 44 млрд рублей. Осталось около 10 млрд, половина туроператоров полностью рассчиталась с долгами, массовых банкротств не было. В основном, как рассказывает председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев, туристы предпочли найти вариант на замену. Многие отправились на отдых уже летом 2020 года – по российским направлениям. Например, моя подруга поменяла свой Тунис на санаторий в Сочи. Замена неравноценная, но у нее двое детей, привязка к их каникулам и ни одной лишней копейки. Взяла, что было.

Тех, кто предпочел взять деньгами, не слишком много. Не поехали «куда возможно» те, кто например, потерял работу или же, как мы, не может поехать куда угодно, а тратить огромные деньги на отдых на российских курортах не захотел.

- Есть еще и та категория туристов, которые собирались в еще закрытые страны – это Европа, например, США, Китай. Ситуация вызвала много негатива, но туроператоры тоже по сути лишились этих денег. Предоплаты в отели и авиакомпаниям отдают заранее, эти деньги не вернулись. Поэтому дали операторам возможность заработать, - говорит Юрий Барзыкин. Он отмечает, что как раз крупные туроператоры рассчитались почти со всеми клиентами, а проблемы возникли у «малышей».

- В выигрыше те, у кого много направлений, кто диверсифицировал затраты. А вот если оператор, например, на границе с Китаем работал и только туда возил, то он на что заменит? Вот такие, конечно, пока не могут рассчитаться и находятся на грани банкротства, - отмечает он.

Кстати, крупных уходов с рынка в 2020-2021 году было очень немного. Пожалуй, запомнился только Музенидис Трэвел, оператор по Греции. Его клиенты, кстати, не получили назад свои деньги.

Но нам-то, туристам, какое дело до их проблем? Ведь что получается: туроператоры успешно работают, возят туда-сюда целые самолеты, цены на все выросли. А денег у них все еще нет?

- Да, во всем этом есть доля лукавства, - анонимно объясняет мне знакомая из турагентства, - Перед Новым годом не случайно заговорили, что не успевают расплатиться. Это горячий сезон на рынке, свободных денег просто нет. Бизнес туроператоров немного похож на пирамиду: все деньги, которые сейчас получили от клиентов, уходят на предоплаты, ранние бронирования. На них мы живем сейчас, а клиент едет только через полгода, например. Деньги всегда в обороте, особенно перед Новым годом, когда нужно забронировать направления на праздники, чтобы они были у нас в доступе, когда придут клиенты с деньгами. А впереди 23 февраля и 8 марта – повышенный спрос, предоплаты нужно отдать уже сейчас. Конечно, никто не станет в этот период деньги со счетов раздава

ЖДАТЬ ИЛИ БРАТЬ, ЧТО ДАЮТ?

И что же теперь делать? Желанную отсрочку операторы получили. Теперь сроки возврата денег по несостоявшимся поездкам перенесены на 31 декабря 2022 года.

Но теперь нам, чтобы отправиться в путешествие мечты, нужно доплатить еще около 30-40 тысяч рублей, а отель будет хуже. Это невыгодно, но операторы диктуют условия: вы рассчитывались в рублях, вот в рублях же и покупайте сейчас. При этом, деньги у операторов есть, за новогодние праздники многие неплохо заработали. Бери, что дают – в нашем случае решение хотя бы на поверхности. А вот тем, чьи направления все еще закрыты, скорее всего придется ждать до конца года – повод тянуть у оператора есть. Тут уже каждый за себя: юристы советуют регулярно писать письма и узнавать о своей судьбе, какие варианты предлагают именно вам.

Отдыхать пришлось в Крыму

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли идти в суд?

А вот здесь юристы отвечают неоднозначно. Первое, что можно сделать, если волнуетесь за сохранность своих средств: написать оператору досудебную претензию. Изложите ваши доводы, почему хотите получить деньги и не можете ждать. Отправьте заказное письмо с уведомлением.

- Эта бумага понадобится в суде. Но, возможно, до суда дело не дойдет. Вы напомните оператору о себе- и вас поставят в очередь на выплату, - объясняет юрист Валерий Соловьев.- Сейчас идти в суды рано. Потратитесь на юристов, на пересылку документов и пошлины, а решение будет – ждите. К тому же множество обращений в суд может стать причиной банкротства туроператора. Тогда денег придется ждать еще дольше, денег из гарантийного фонда может просто не хватить.

КОНКРЕТНО

Какие туры до сих пор не компенсировали

40% Европа и Великобритания

27% Ближний Восток и Юго-Восточная Азия

18% Греция и Кипр

9% Турция, ОАЭ и Мальдивы

6% морские круизы