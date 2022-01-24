Что известно про заслуженного врача РФ Василия Павлова, который умер в Самаре 23 января 2022 года

Василий Павлов 20 лет проработал в региональном минздраве. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре скоропостижно скончался профессор медицинского университета Василий Павлов. Об его уходе из жизни вечером 23 января сообщил региональный минздрав. Рассказываем, чем известен Виталий Павлов и что он сделал для здравоохранения региона.

Внедрял систему ОМС и разрабатывал стандарты

70-летний доктор наук, врач высшей категории Василий Павлов посвятил региональному здравоохранению всю жизнь. До последнего он занимал должность завкафедрой управления качеством в здравоохранении института профессионального образования СамГМУ и

В Самаре Василия Васильевича знают как организатора медицины. Более двух десятков лет он проработал в областном минздраве, занимая различные должности вплоть до заместителя министра. Василий Павлов оказался в минздраве в сложный период перестройки системы здравоохранения на новые принципы работы. Как рассказали в ведомстве, при его непосредственном участии в 1986-2007 годах в Самарской области внедрили новые хозяйственные принципы работы региональных больниц и поликлиник. В их числе – система обязательного медицинского страхования и новые методики финансирования.

- Именно Василий Васильевич внедрял в Самарской области системы общеврачебной практики и акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов, организовал межмуниципальные медицинские центры, - рассказали в минздраве. – Также он разработал для больниц и поликлиник формуляры и стандарты оказания медпомощи.

«Не боялся проблем»

В общей сложности Василий Павлов выступил соавтором 26 территориальных программ по развитию регионального здравоохранения. В их числе, например, работа офисов врачей общей практики.

- Василий Васильевич имел государственный тип мышления, и когда видел проблему, то системно подходил к ее решению, - рассказал журналисту «КП-Самара» президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор СамГМУ Сергей Измалков. – Он чувствовал пути решения самых острых проблем и не боялся их решать, не только говорил, как надо делать, но и показывал это своим примером. Это огромная потеря для региона, серьезный ученый, имя которого знали не только в ПФО, но и по всей стране.

Имя Василия Павлова знали во всей стране. Фото: Самарская областная ассоциация врачей

Искал пути минимизировать риски

Именно поэтому, когда в институте профессионального образования СамГМУ первой в стране была создана кафедра управления качеством в здравоохранении, ее возглавил именно Василий Павлов.

- На нашей кафедре учатся не студенты, а действующие врачи – повышают квалификацию и раз в пять лет получают соответствующий сертификат, - рассказала журналисту «КП-Самара» старший лаборант кафедры Галина Богуславская. – Василий Васильевич до последнего работал, был в строю, читал лекции. Это был исключительно честный и порядочный человек, который всегда все понимал с полуслова и готов был пойти навстречу и помочь.

В последние несколько лет работа Василия Павлова была посвящена научному обоснованию действующих в медицине механизмов менеджмента, а также их адаптации и развития во время пандемии коронавируса. Незадолго до кончины ученый говорил, что сконцентрирован на проблеме снижения рисков и системе их минимизации – он был убежден, что это неотъемлемая составляющая безопасности оказания медицинской помощи. В частности, он работал над минимизацией рисков при оказании медицинской помощи больным в Самарском областном онкологическом диспансере.

- Василий Васильевич работал над внедрением в деятельность крупных больниц системы, которая бы позволила сразу получать обратную связь и оценивать качество оказания медицинской помощи, а также – над механизмами его повышения, - говорит Сергей Измалков. – Причем он пытался донести их не только до главврачей, но и до каждого сотрудника больниц, которые слушали его лекции.

Василий Павлов - дважды лауреат премии Правительства Самарской области в области науки и техники. Заслуженный врач РФ.

Редакция «КП-Самара» выражает свои соболезнования родным и близким Василия Павлова.

КОНКРЕТНО

Прощание с Василием Павловым состоится во вторник, 25 января, с 10.00 до 12.00 в ДК им. Пушкина по адресу: ул. Льва Толстого, 94. Начала гражданской панихиды — в 11.00.

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