Над Самарой летают вертолеты: выяснили, что происходит в небе

Жители Кинель-Черкасского района с утра наблюдают полеты военной техники. Фото: Пресс-служба ЦВО

Жители Самарской области утром 24 января 2022 года стали свидетелями необычного для нашего региона явления – в небе пролетело большое количество военных вертолетов. В социальных сетях начали появляться сообщения, что эскадрилья вертолетов пролетела над областью в сторону Самары. «КП-Самара» выяснила, что это может быть и откуда военная авиационная техника прилетела в наш регион.

- Сегодня весь день над селом Федоровка пролетают военные вертолеты с красными звездами. У кого-то есть информация, что происходит, - пишет самарчанка Светлана Леонова.

Также парад военных вертолетов был замечен над селом Тимашево Кинель-Черкасского района. Также местные жители рассказали, что видели помимо летательной техники и автомобили спецслужб, которые двигались в сторону областного центра.

В первую очередь мы позвонили в Самарский Областной аэроклуб ДОСААФ России , который находится в Кинельском районе в селе Бобровка. На аэродроме в Бобровке большое количество летательной техники, в том числе и вертолеты. Однако, как рассказали представители самарского аэроклуба журналистам «КП-Самара», они не проводили никаких учений или показательных полетов на вертолетах.

Еще одним вариантом, почему над областью летают вертолеты, можно назвать традиционную подготовку к параду Победы 9 мая. Однако эта версия тоже не получила свое подтверждение, так как обычно репетиции парада проходят весной, а не в конце января.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что в Самарской области состоялись тактические учения ЦВО. Миротворческая бригада общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразила атаку диверсантов на Рощинском полигоне под Самарой. Ранее истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и истребители-перехватчики МиГ-31 вылетели с аэродромов в Пермском и Красноярском краях, а также Челябинской и Свердловской областях для выполнения учебно-боевых задач. В тренировках было задействовано около 30 самолетов и более 500 военнослужащих. Вероятно, полеты на вертолетах над Самарской области связаны именно с этим.

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