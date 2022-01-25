АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 28.01.2022 с 11.00 (мск) на 08.02.2022 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Помещение, назначение: нежилое, площадь: 24,3 кв.м., кадастровый номер 63:12:0401003:708, расположенное по адресу: Самарская область, р-н Безенчукский, с. Владимировка, ул. Кооперативная, д. 57 «б», комнаты №№ 1, 2, 3;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 89 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для производственного здания, кадастровый номер 63:12:0401005:775, расположенный по адресу: Самарская область, Безенчукский район, с. Владимировка

Начальная цена Лота №1 – 52 800 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 46 400 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 6 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 26 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 23 200 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 3 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 2 640 руб.

Шаг аукциона на повышение – 2 640 руб.

Шаг аукциона на понижение – 5 280 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих.

Дата и время проведения торгов: 08 февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 04 февраля 2022 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 04 февраля 2022г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 07 февраля 2022 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 08 февраля 2022г.с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 08 февраля 2022г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.