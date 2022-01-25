Новый член совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о будущем самарского футбола

Максим Симонов теперь состоит в совете директоров "КС"

Место депутата Александра Милеева в совете директоров «Крыльев Советов» занял Максим Симонов. Известный бизнесмен уже больше года руководить федерацией футбола региона, а теперь будет принимать участие и в жизни главной команды губернии. В декабре 2021 года Максим побывал в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» о том, какое будущее у главной игры с мячом в регионе.

В каком районе лучше всего ситуация с футболом? И со взрослым, и с детским. Самару, Тольятти и Сызрань в расчет не берем.

— Это же все относительно. Многократный чемпион области — команда «Нефтяник» из Отрадного. Там администрация города уделяет много внимания развитию футбола.

Если брать этот год, то у нас был сюрприз, уникальная история за все 20 лет — первый раз сельская команда выиграла Кубок Самарской области. Это команда из Большой Черниговки. Эта команда обыграла в Кубке и Отрадный, который стал чемпионом, и «Сызрань-2003», которая стала вице-чемпионом. Так что с точки зрения достижений в этом году можно отметить Большую Черниговку и Отрадный.

С точки зрения инфраструктуры практически во всех муниципалитетах есть стадионы с искусственным покрытием, за исключением Кинеля и Похвистнево. Мы попросили министерство учесть это при планировании строительства и реконструкции стадионов. Мы бы хотели, чтобы в этих местах появились новые и современные стадионы.

Я родился в Большой Глушице, у меня там живут бабушка и дедушка, я туда часто приезжаю, там хорошие условия для занятий: есть и современное поле под открытым небом, и зал для мини-футбола.

Мы были в Чапаевске, там тоже много внимания уделяют развитию футбола, в том числе детско-юношеского.

Все зависит и от численности населения. Мы знаем, что в отдаленных селах есть проблемы, оттуда уезжает молодежь и трудно сформировать команды. Те села, которые поближе к Самаре, попроще комплектуются, в селах подальше посложнее ситуация.

Неправильно говорить, что где-то очень хорошо [с футболом], а где-то очень плохо. В целом в регионе неплохой уровень развития футбола. А где хромает ситуация, будем с ней работать.

Если говорить, где нам, федерации, не нравится, как проходит работа — это Тольятти. Большой город, но чемпионата города как такового нет. Раньше именно с классическим футболом в городе ситуация была лучше. Сегодня все по-другому. Трудно сказать, в чем причина. Может быть, федерация футбола недорабатывает. Да, там много турниров по мини-футболу, есть Академия Коноплева, есть хорошая СДЮШОР, но взрослого футбола не хватает, нужно улучшать ситуацию.

А что скажете о Самаре?

— Мне нравится, как в Самаре работает федерация: много разнообразных турниров. Хочу отметить работу Сергея Марушко как председателя федерации города Самары и как моего заместителя в областной федерации.

В Самарской области три профессиональных клуба — «Крылья Советов» в РПЛ, «Акрон» в ФНЛ и «Лада» в ФНЛ-2. Этого достаточно?

— Нет пределов совершенству, но этот вопрос всегда в финансировании. Больше профессиональных клубов — больше возможностей у ребят, которые занимаются футболом. Не секрет, что у многих детей, которые в 6-7 лет приходят в секции, кумиры — Месси и Роналду, все хотят стать большими футболистами. Потом с возрастом приходит понимание, что важна учеба, меняются приоритеты. Но чем больше у нас будет команд, тем больше будет возможностей засветиться на профессиональном уровне.

Мне кажется, нам не хватает команды, как минимум одной, в ФНЛ-2. Здорово, чтобы она была в Самаре. Потому что для Самары, такой огромной агломерации, одной команды мало. «Крылья Советов» — наш флагман, наша гордость, но было бы здорово, если бы у ребят была возможность пробовать свои силы в какой-то профессиональной команде. Трудно попасть сразу в РПЛ и заиграть в «Крыльях Советов».

Мы надеемся, что в будущем появится меценат, который будет развивать свой проект.

Неплохо бы иметь команды и в других городах. В Сызрани была команда.

Большой проблемы сегодня нет с профессиональными командами, единственное — маловато возможностей у ребят, которые не дотянули до высшей лиги. Все же раскрываются по-разному: кто-то в 17-18 лет, кто-то чуть позже, в 22-23, в 25. У «Крыльев» есть команда U-19, но потом эти ребята не все попадают в основную команду. Было бы здорово, если бы была еще одна профессиональная команда, в которой можно было обкатывать свои навыки.

Возможно, у «Акрона» появится команда в ФНЛ-2, которая будет обкатывать игроков. Насколько я знаю, у клуба такие планы есть.

Одна из задач, как вы сказали — выйти в лидеры в России и Поволжье. Насколько реально достичь этого?

— Основная конкуренция у нас с Нижним Новгородом и Республикой Татарстан. Если брать, например, посещаемость нашей любимой команды «Крылья Советов», то мы и так в лидерах. С точки зрения проведения соревнований внутриобластных, тоже выглядим достаточно достойно, но на самом деле сложно оценить, на первом ты месте или на каком-то. По количеству инфраструктурных объектов мы от Татарстана отстаем. По количеству профессиональных команд в футболе — сопоставимо. У них три команды, у нас тоже три команды. С «Нижним Новгородом» мы по профессиональным командам впереди. По академиям — у нас две очень хороших академии — мы, может быть, даже немножко опережаем их. Эта задача, скорее, эмоционального плана, но в то же время мы пытаемся выставить числовые показатели, по которым попробуем отчитаться. Но эти соглашения подписали и Нижний Новгород, и Татарстан, посмотрим, как их можно будет подсчитать. Это специфический вопрос. Я считаю, что мы в тройке на сегодняшний день.

Мы пытаемся выстроить обмен информацией, чтобы это было не просто соревнования, а совместная партнерская программа по обмену опытом. Первоочередная задача — здоровье людей, их эмоциональное настроение, чтобы все было хорошо.

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