Дистант в школах в Самаре в 2022 году: при каких условиях введут дистанционное обучение, кого могут отправить в ближайшее время

Школьников пока оставляют за партами. Но только в том случае, если никто не будет болеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона назвали условия, при которых может быть введен дистант в школах Самары в 2022 году. Хорошая новость для родителей: всех детей сразу отправлять на домашнее обучение по удаленке не будут. При этом ситуация вызывает у врачей тревогу. Число заболевших COVID-19 среди школьников увеличилось в семь раз. Это неудивительно - все медики говорили, что новый штамм будет особенно заразен и уже начал распространяться именно среди детей.

Но полного дистанта по всем образовательным учреждениям не будет. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова отметила, что сейчас достаточно оставить ту систему, которая работает сейчас. Переводить школы на дистант в Самаре в 2022 году будут непосредственно руководители учебных заведений в зависимости от ситуации в каждом из них

Так класс отправят на дистанционное обучение в том случае, если в нем заболеет более 20% детей. Например, если в вашем классе учатся 30 человек, то 6 заболевших - это уже опасность. Если в школе болеют более 20% учеников, то на дистанционку отправят все учебное заведение. Мониторит ситуацию и принимает решение директор.

Губернатор поручил министерству образования и науки проводить каждодневный контроль показателей, смотреть, сколько человек болеет в школах, детсадах, какова ситуация с заболеваемостью в вузах. И обратить особое внимание на соблюдение всех санитарных норм в учебных заведениях, чтобы не появилось необходимости переводить на дистанционное обучение всех без исключения.

- Если мы все вместе позаботимся о детях, мы этого избежим. В противном случае мы видим, какое распространение инфекции идет среди детей, и понятно почему. В том числе, это связано с тем, что дети не вакцинированы, - подчеркнул губернатор.

Пока что вакцина для подростков в Самарской области еще не появилась. Ранее и министр здравоохранения, и губернатор сообщали, что ее должны привезти к концу января, как только вакцина поступит, подростки смогут привиться.