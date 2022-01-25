И торчат мои острые скулы из металла! Ко Дню рождения Владимира Высоцкого директор самарского музея показал уникальные фото поэта

Выступление на заводе Микрон 23 апреля 1978 года в Зеленограде. Фото из архива музея

25 января, 84 года назад родился великий поэт, бард, автор стихов и музыки, талантливый актер Владимир Высоцкий. Кто-то знает его по роли в до сих пор широко узнаваемом кинофильме "Место встречи изменить нельзя", кто-то - по исполненным хриплым голосом песням. Для Самары Высоцкий - не просто далекое имя. Именно здесь, в Куйбышеве - как тогда назывался наш город - он впервые выступил на большой сцене, перед тысячной публикой. И - можно смело об этом сказать - впервые стал всенародно знаменитым. Весной того года в Куйбышеве он побывал в первый раз. Осенью вернулся сюда уже успешным актёром, сыгравшим в "Вертикали", любимцем многих. На его концерт рвались все - сам же он не хотел выступать перед огромным залом и заманить его на сцену удалось только обманом.

Сегодня Самара - один из тех городов, где память о Владимире Семеновиче Высоцком преданно чтут. В городе работает уникальный музей, где хранится гитара, на которой сыграл Высоцкий, уникальные фото и концертные записи. Руководитель музея Михаил Трифонов не только хранит память, но и помогает ей завоевывать новые сердца. Он организовывает концерты, приглашает известных исполнителей. пополняет фонд музея. Недавно здесь случился потоп, так что сейчас у Михаила Георгиевича еще одна задача - спасти все наследие.

- Звук его голоса, звук струн его гитары, шипящий, но, одновременно долгожданный звук первой большой грампластинки Владимира Высоцкого, выпущенной с опозданием в стране, в которой он вырос… Наконец, гулкий звук цокота копыт Коней Привередливых, безостановочно проскакавших по прошедшим годам и уносящих Поэта в Вечность…Прошли года, наша страна стала называться Россией, появились новые поколения, которые, как и прежде, слушают песни Высоцкого, читают его стихи, смотрят фильмы с его участием. 2022 год в России объявлен Президентом страны годом культурного наследия. В Самаре с 2001 года действует музей Владимира Высоцкого, в котором уютно расположились прошедшие годы. Из них складывается история страны и Самары, хранимая музеем… Наступивший год является и годом охраны культурного наследия России, в том числе, годом охраны сложившихся традиций музея Высоцкого, стимулом к его дальнейшему развитию! - говорит Президент Самарского регионального общественного фонда «Центр В.Высоцкого в Самаре», директор музея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов.

Он верит, что в этом году музей обретет и новый дом - ведь в городе построили новый Дворец Спорта. Именно на этом месте и состоялись первые концерты Высоцкого - именно здесь, считает глава музея, и должны находиться коллекции, в том здании, рядом с которым стоит и скульптура работы Михаила Шемякина, посвященная поэту.

Есть у него и еще один план: в 2022 году исполняется 55 лет со дня проведения первых концертов Высоцкого в Куйбышеве. Тех концертов, которые дали ему вдохновение.

- Общественный фонд «Центр В.Высоцкого в Самаре» и музей поэта предлагают в этот день провести в новом Дворце спорта гала-концерт песен Владимира Высоцкого с участием Никиты Высоцкого, Сергея Безрукова, Михаила Шемякина, Александра Городницкого, - говорит он.

Что ж, хочется, чтобы все эти мечты сбылись. И для этого есть все возможности.