Главное – ВУЗ: Выйти Удачно Замуж. 7 типов парней, которых легко можно найти в любой аудитории

А кого удастся найти в этой аудитории? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенчество — золотое время, когда девушка может найти спутника жизни, ведь именно в вузе начинают закладываться характер и манеры будущего супруга. Именно в это время еще есть возможность немного изменить или откорректировать характер и поведение молодого человека.

На одном занятии, наш преподаватель сказал : «Хотите найти умного мужчину — идите в библиотеку, не хотите летом сидеть в библиотеке, сходите на пляж, возьмите с собой любую книгу Иммануила Канта и ждите... ваша любовь обязательно обратит внимание на ваш богатый внутренний мир» Главное, знать, кто такой Кант, чтобы не оказаться в глупом положении».

Можно, конечно и так, но этим способом ограничиваться не стоит. В таком важном деле, как поиск будущего мужа, все средства хороши. Для начала, конечно, необходимо определить видовую принадлежность потенциальной жертвы: от брутального мужчины до безнадежного романтика. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные, так что посмотрим всех.

Начнем, пожалуй с «брутал-мена». Как только вы переступите порог учебного заведения, сразу узнаете этот тип мужчины: кожаная куртка, стойкий запах одеколона а-ля «Антонио Бандерас», и обязательно лысый череп и борода. Да, немного утрировано, но хоть один из атрибутов присутствует обязательно. Преимущество такого мужчины несомненно в его устрашающем внешнем виде, который и создает образ «плохого парня». Хотя, конечно же, подобные мужчины не всегда нравятся окружающим, в особенности родителям и другим представителям сильного пола. Их жесткость, некоторая вульгарность и развязность, заставляет родителей остерегаться, а парней злится из-за зависти. Известно, что подсознательно, жесткие и грубые парни нравятся женщинам, потому что так чувствуется сила.

Следующий тип парней — метросексуал. Нет, это не гей или тому подобное, это просто манерный молодой человек, который разбирается в моде больше, чем девушка. С такими парнями крайне сложно. Может вы и найдете общие темы для разговора: скидки,распродажи, Armani или Chanel, но ужиться с ним очень сложно. Мало кто долго сможет долго выслушивать советы по поводу собственного стиля, но еще хуже, когда, приведя его в дом, он закроется в твоей ванной и перепробует все крема, которые только найдет. А потом еще будет долго рассказывать о вреде использования той или иной туалетной воды.

Парень-качок. Некоторые девушки просто тают при виде таких парней. Накаченные бицепсы, живот в кубиках, широкие плечи — разве не мечта всех девушек? Такие парни много часов проводят в спортивном зале, стараясь не потерять свою форму. С ними интересно появляться на людях, ведь все встречные оборачиваются и с завистью смотрят на девушку, которой так повезло с молодым человеком. Если парень еще и умный, то действительно есть чем восхититься. Впрочем, с таким бойфрендом не получится сидеть целыми днями перед телевизором, поедая заказанную по телефону пиццу, да еще и в спортзал придется ходить, чтобы соответствовать его уровню. В общем, тип на любителя.

Парень-весельчак берет своим остроумием и жизнерадостностью. Среди них много аниматоров, ведущих, участников команды КВН. С ними трудно заскучать, поссориться, ведь они стараются не грустить и не показывать своего плохого настроения. Их обожают дети. Единственное, чего с ними может немного не доставать — это романтики, ведь шутливый клоун и серьезные слова о любви кажутся мало совместимыми вещами. Впрочем, некоторые весельчаки наедине с девушкой умеют превращаться в настоящих лириков, слагающих поэмы.

Лидер всегда и везде. Парень этого типа стремится быть везде и во всем лидером. Он имеет много друзей, он побеждает на олимпиадах и конкурсах, его все знают. Он решает проблемы других. Конечно же, он является старостой или руководителем студенческого совета. Отношения с такими мужчинами могут омрачаться тем, что для них очень важно всегда находиться в центре событий, поэтому если вы планируете уехать на недельку куда-нибудь в уединенное местечко, вряд ли он поедет вместе с вами, или же он все время будет с кем-то переговариваться по телефону, решая чужие проблемы. Такой тип больше подходит независимым девушкам с похожим характером.

Ботаник. Парни такого типа часто изображаются в комедиях и ситкомах. Они странно одеваются, предпочитают рубашку, заправленную в джинсы или брюки, обязательно носят очки, застенчивы и не умеют общаться с красивыми девушками. Еще они очень много всего знают и имеют большие перспективы в плане построения научной карьеры. Конечно, в реальной жизни крайние случаи парней-ботаников встречаются крайне редко, обычно ботаники вполне милы, умеют следить за собой, даже галантны, но все же основное внимание уделяют учебе. Общение с ними может представлять интерес для девушек похожего склада характера, обычные красавицы очень скоро начинают скучать, потому что кажется, что этих парней совсем не волнует привлекательная внешность.

Парень-романтик. Вид вымирающий и редкий, встречается в основной в самом неожиданном месте, в полнолуние, со всеми причитающимися мистическими вещами. Романтику нелегко в этом мире,поэтому чаще всего они маскируются под другие виды парней. Так что в каждом вышеперечисленном парне может скрываться безнадежный романтик.