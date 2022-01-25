Как в Самаре отметят День студента 25 января 2022

В Самаре отметят День студента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 25 января, отмечается День студента. В Самаре студентов приглашают отметить праздник, приняв участия в соревнованиях «Холодные игры», поиграть в баскетбол и керлинг, а также послушать лекцию о том, как начать свое дело.

«Холодные игры» у Дома молодежи

В сквере у Дома молодежи на проспекте Ленина, 3 пройдет командное соревнование студентов «Холодные игры». Помимо соревнований студентов ожидает катание на ватрушках и горячий чай.

Участвовать будут 15 команд. В прошлом году победу в первых «Холодных играх» праздновала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.

«Холодные игры» начнутся в 11:00.

Спортивная студенческая ночь

Празднование Дня студента пройдет в Самаре со спортивным уклоном, а студенческая ночь начнется уже в 12 часов дня – именно в это время стартуют мероприятия в новом ледовом дворце спорта на Молодогвардейской.

Сначала там состоится мастер-класс по керлингу, затем, в 15:00 пройдет экскурсия по новому ледовому дворцу.

В 16:00 любителей спорта ожидает турнир по баскетбол, в это же время пройдет лекция от бизнес-тренера о том, как открыть свое дело.

В 17:00 по расписанию Speaking club – живое общение на иностранном языке с преподавателями английского и немецкого.

В 19:00 – турнир по керлингу среди студентов «Волжская метла».

С 22:00 до 23:30 – катание на коньках.

Покататься на коньках студентов приглашают также на ледовых площадках «Восход» на Демократической, 57б (катания будут с 16:00 до 22:00), а также в спортивном комплексе «Маяк» на Костромском переулке, 15а (с 22:00 до 1:00).