Угрозы минирования в самарских школах: могут ли учеников отправить на дистант

Школы сами решают, стоит ли отправлять учеников на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с начала года несколько раз появлялись сообщения о «минировании» школ. Сообщения с угрозами публикуют в социальных сетях или приходят по электронной почте. На место сразу направляются оперативные службы, проводится эвакуация школьников и учителей.

Подобные сообщения о «минировании» фиксируют не только в Самаре, но в других городах страны. Пока оперативники проверяют школы, дети находятся на улице. В некоторых школах «минирование» становится уже таким частым явлением, что родители даже бояться водить туда детей.

В подобной ситуации оказались родители учеников школы №1 из Кинеля. Учебное заведение «минировали» уже несколько раз, доходило до того, что на уроки не ходили целыми классами.

На этом фоне начались обсуждения, что детям было бы лучше находиться на дистанционном обучении, тем более в условиях пандемии. Но такой формат также вызывает вопросы и недовольства. Недавно по стране были обсуждения на тему того, чтобы сделать дистанционный формат постоянным, но такая идея не была поддержана. Прозвучало лишь, что дистанционку в дальнейшем будут использовать в качестве дополнения к привычному учебному процессу.

Отправляют ли детей на дистант при угрозах минирования

Как сообщили «КП-Самара» в региональном правительстве, дистанционное обучение при проверках школ, когда поступают сообщения о «минировании», действительно может применяться.

Решение о переводе школьников на дистант принимают сами школы в каждом конкретном случае. О массовом переводе школ на удаленный формат речи не идет.

Как отмечают в правительстве, если оперативно подтвердиться, что сообщение о «минировании» было ложным, то обучение в школе продолжается в обычном режиме.

Есть ли рекомендации для учителей при угрозах минирования

Как сообщили в региональном министерстве образования, существует алгоритм действий для обеспечения безопасности детей в подобных ситуациях. В министерстве уточняют, что все учителя знают, что делать.

В частности, учителя организуют эвакуацию детей, оповещают о происходящем родителей, а также контролируют вопрос возвращения домой учеников младших классов.

В дальнейшем происходит обследование здания, а потом силовые ведомства расследуют причины произошедшего и ищут виновного.

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