Разогнался и влетел в грузовик: в гибели семи человек под Курумочем обвинили пьяного водителя

Страшная авария унесла жизни семи молодых людей. Фото: скрин видео

Следственный комитет по Самарской области сообщил о завершении расследования страшной аварии, в которой погибли семеро молодых людей. Ужасное ДТП ранним утром 8 марта 2021 года унесло жизни двух девушек и пяти парней, которые возвращались домой из клуба. Следователи утверждают, что водитель был пьян. По сообщениям правоохранителей, сейчас обвинительное заключение уже утверждено, а уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

На спидометре - 240 километров в час

Страшная авария произошла на трассе Самара-Курумоч-Урал ранним утром 8 марта 2021 года. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu, перевозившим продукты. От удара легковушка перевернулась и улетела в кювет. В салоне в тот момент находились семеро молодых людей, пятеро парней и две девушки, им было от 17 до 23 лет. К сожалению, все они погибли. Позже выяснилось, что ребята возвращались домой, в Курумоч, из самарского клуба, где отмечали 8 марта. Молодых людей, столь трагически погибших, в последний путь провожал весь поселок.

После этого в сети появились скрины со страницы водители злополучной иномарки, 22-летнего Егора, на которых видна стрелка спидометра на отметке 240 километров в час. Однако отец водителя приехал в редакцию «КП-Самара» и рассказал, что его сын до этого ни разу не попадал в аварию и увлекался экстремальным вождением. Он предположил, что фото спидометра могло быть сделано на автодроме, а в аварии могла быть виновата скользкая дорога.

«Не справился с управлением»

Однако следствие пришло к другим выводам. Уголовное дело возбудили именно против водителя иномарки, его обвиняли в преступлении по ч. 6 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области расследование завершено, - сообщили правоохранители. - По версии следствия, обвиняемый за рулем «Volkswagen Tiguan» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «ISUZU», двигавшимся во встречном направлении. По заключению судебно-медицинской экспертизы, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В следкоме пояснили, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

- Ход расследования данного уголовного дела находился на контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина,- отметили правоохранители.

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