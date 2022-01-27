Самарцам угрожают массовой эвакуацией в бункеры на самосвалах. Что происходит и кого накажут за ложь

Эвакуация проводится только в экстренных случаях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре на подъездах домов стали появляться объявления об эвакуации якобы для отработки действий населения и оперативных служб в экстренных ситуациях. В объявлении еще и приписано, что делается это, в том числе, из-за угрозы распространения коронавируса.

В объявлении указывается, что нужно заранее подготовить деньги и документы. На своих машинах эвакуироваться нельзя, а если дома не будет детей, то их заберут из школы или детского сада. Повезут всех на самосвалах, или поведут пешими группами по тысяче человек.

Отмечается, что людей эвакуируют в некие пункты временного размещения, где у каждого будет 2 метра личного пространства, дадут одежду, а еще миску, кружку и ложку. Стилистика объявления больше похожа на сценарий апокалиптического фильма, чем на реальное сообщение спецслужб. Сообщается также, что за отказ эвакуироваться будут штрафовать.

Вот такие объявления появляются на подъездах домов. Фото - соцсети

В соцсетях этот «документ» широко обсуждался, в реальность написанному мало кто поверил. Некоторые пользователи связывали эти сообщения с «минированием» в школах, также высказывались предположения, что пока людей будут куда-то вести, их квартиры ограбят.

В основном к таким объявлениям относились как к неудачным шуткам и удивлялись, почему не могут поймать «шутников». Некоторые пользователи писали, что сейчас практически на каждом подъезде стоят камеры наблюдения, на записях должно быть видно, кто клеил объявления.

Как сообщили в МЧС Самарской области, распространяемая в таких объявлениях информация не соответствует действительности, никаких подобных мероприятий проводить в регионе не планируют. Граждан призывают быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения.

Вместе с тем, существует документ, постановление администрации Самары, который регламентирует эвакуацию населения, а также материальных и культурных ценностей при военных действия или чрезвычайных происшествиях. Это постановление городской администрации Самары.

При подготовке к эвакуации составляют ответственные органы и комиссии составляют план действий, который учитывает маршруты, способы доставки граждан и ценностей в безопасные районы, а также оговаривается эвакуация предприятий, которые должны будут сохранять работоспособность.

Непосредственно эвакуация проводится в случае необходимости и контролируется городской властью и районными администрациями. Об эвакуации сообщают по муниципальной системе оповещения.

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