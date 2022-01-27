Свежие новости о «Крыльях Советов» на 27 января 2022: соперники на втором сборе и новый нападающий

На втором сборе «Крылья» проведут четыре товарищеских матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили первый сбор в Турции и скоро приступят ко второму, который пройдет там же. Уже известны соперники самарцев на втором сборе. Кроме того, в Совете директоров клуба очередные изменения. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 27 января 2022.

Соперники на втором сборе

«Крылья Советов» готовятся провести четыре контрольных матча на втором сборе. На первом игр было три (одна ничья и две победы). Сбор продлится с 29 января по 9 февраля.

30 января подопечные Игоря Осинькина сыграют с клубом «Академия Пандев» из Северной Македонии, 6 февраля – с «Нижним Новгородом», а 9 февраля самарцев ждут сразу две игры с «Астаной».

Все встречи обещают показать в прямом эфире.

Перестановки в Совете директоров

Пока «Крылья» на сборах, в Совете директоров клуба очередные изменения. Оттуда ушел Александр Милеев, вместо него пришли министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский и председатель федерации футбола региона Максим Симонов.

Новым председателем Совета директоров «КС» избрали научного руководителя Института экономики и управления Самарского университета Габибулу Хасаева.

Инатьев близок к переходу в «Крылья»

Самарцы намерены заменить Ивана Сергеева, который перешел в «Зенит», нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым. «Спорт-Экспресс» пишет, что форвард пройдет медосмотр в Москве и присоединится к «Крыльям» на втором сборе. Это будет аренда до конца сезона без обязательного права выкупа.

Если к концу сезона тренерский штаб «КС» будет доволен новичком, то клубы оформят трансфер. «Крылья» заплатят «Рубину» 2,5 млн евро. При этом в «Рубин» из «Краснодара» Игнатьев переходил в 2019 году за 7 млн евро.

В этом сезоне нападающий провел за казанский клуб 10 игр и не отметился результативными действиями.