Новокуйбышевские нефтехимики активно участвуют в модернизации образовательных учреждений региона

Ежегодно коллектив ННК пополняют около 50 выпускников вузов и сузов. Фото: АО «ННК»

Новокуйбышевская нефтехимическая компания активно взаимодействует с вузами и ссузами, обеспечивая своих будущих сотрудников условиями для получения качественного образования.

Компания «Роснефть» во всех регионах своего присутствия поддерживает образовательные учреждения - школы, техникумы, университеты. Нефтяники понимают - это залог получения грамотных специалистов, а значит - успешного развития предприятия. Тесное сотрудничество идет по всем направлениям - от помощи в укреплении материальной базы до воспитания в молодежи лидерских навыков и других показателей личностного роста.

Интересно в учении - комфортно на производстве

Новокуйбышевская нефтехимическая компания плотно работает со своей главной кузницей молодых специалистов - местным филиалом Самарского государственного технического университета. При поддержке АО «ННК» вуз приобрел комплект интерактивного оборудования для проведения многоточечных видеоконференций, включая гарнитуры радиосистемы. В скором времени учебные аудитории также оснастят мультимедийным, сетевым и компьютерным оборудованием. Это позволит усовершенствовать методику обучения и обеспечит участие студентов и преподавателей в научно-практических мероприятиях, в том числе международного уровня.

- СамГТУ и его новокуйбышевский филиал - основные поставщики кадров для производств ННК, - рассказала директор филиала СамГТУ в Новокуйбышевске Галина Заболотни. - Нефтехимики поддерживают развитие университета традиционно. Благодаря предприятию у нас открыта и регулярно обновляется лаборатория технологии переработки нефти и газа, приобретено оборудование для электротехнической лаборатории. На этой площадке не только обучаются будущие кадры предприятия, но и его действующие сотрудники имеют возможность пройти переподготовку по современным профессиональным стандартам.

Ежегодную поддержку получает Новокуйбышевский нефтехимический техникум (ННХТ), который готовит квалифицированные рабочие кадры по профессиям и специальностям, широко востребованным на предприятии: лаборант химического анализа, химическая технология органических веществ, аппаратчик-оператор нефтехимического производства. В этом году благодаря будущему работодателю здесь появится оборудование для учебно-лабораторного комплекса изучения процесса ректификации. В лаборатории ребята смогут готовиться к участию и победам в чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции «Аппаратчик химических технологий». Ранее при поддержке нефтехимиков в ННХТ была создана лаборатория «Технологического анализа, контроля производства и экологического контроля».

От теории и практики - к трудоустройству

Нефтехимическая промышленность - отрасль, в которой трудно стать грамотным специалистом, имея в багаже лишь теоретические знания. Поэтому на территории АО «ННК» постоянно присутствуют стажеры, получающие в учебных учреждениях рабочие и инженерные специальности. Только в 2021 году на производственных площадках предприятия прошли практику более 300 студентов Самарского государственного технического университета, Новокуйбышевского филиала СамГТУ, Российского университета имени И. М. Губкина, Новокуйбышевского нефтехимического техникума. Около пятидесяти выпускников высших и средне специальных учебных заведений ежегодно вливаются в коллектив АО «ННК». Как правило, после получения диплома молодые специалисты начинают свою карьеру с рабочих специальностей - начиная трудовой путь с постижения азов, легче вникнуть в специфику производств. Но знания, приобретенные ребятами за время обучения, а также поддержка внутри коллектива помогают им не только быстро адаптироваться на предприятии, но и расти профессионально. Продвинуться по карьерной лестнице можно уже в течение первого года работы, главное - показать себя грамотным, ответственным и заинтересованным. И результат не заставит себя ждать!