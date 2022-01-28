Куда сходить в Самаре в пятницу вечером и на выходных 29-30 января 2022: баскетбол в МТЛ-Арене и джаз в филармонии

В Самаре можно будет посмотреть баскетбол и послушать джаз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные в Самаре будет, что посмотреть и любителям спорта, и постоянным зрителям театров.

В нашу подборку в этот раз мы включили Тольятти, где в ледовом дворце «Лада Арена» пройдет турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке вечера сойдутся местный герой Александр Солдаткин и бразилец Джексон Гонсальвес.

Баскетбольная «Самара», недавно ставшая финалистом Кубка России, в матче Суперлиги примет «Химки», а пятничный вечер в Самаре можно провести, послушав джаз в исполнении молодой артистки, которая в 20 лет уже успела собрать внушительную коллекцию наград.

Джаз в филармонии

28 января, пятница, 18:00

Филармония

В пятницу вечером на сцене самарской филармонии будут играть джаз. Выступит молодая исполнительница Софья Ацбеха Негга и инструментальное джазовое трио. Девушке только 20 лет, но уже успела собрать внушительную коллекцию наград и достижений. Она выступает в престижных концертных залах и выходит на сцену с такими артистами как Денис Мацуев, Даниил Крамер и Игорь Бутман.

Турнир по смешанным единоборствам в Тольятти

29 января, суббота, 18:00

Дворец спорта «Лада Арена»

На этот раз нельзя обойти вниманием событие, которое будет в Тольятти. В субботу в ледовом дворце спорта «Лада Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам Open Fighting Championship. В центральном бое вечера сойдутся тольяттинский боец Александр Солдаткин и бразилец Джексон Гонсальвес.

Баскетбол в МТЛ-Арене

30 января, воскресенье, 15:00

МТЛ Арена

Любители баскетбола смогут сходить на игру БК «Самара» в воскресенье, 30 января. В МТЛ-Арене в матче Суперлиге самарские баскетболисты примут «Химки». Недавно самарцы получили путевку в финал Кубка России, в то время как в турнирной таблице Суперлиги команда пока занимает седьмое место.

Спектакль «Таня-Таня»

28, 29, 30 января, 19:00

Театр оперы и балета

На сцене самарского театра оперы и балета зрители увидят спектакль по пьесе «Таня-Таня» от новокуйбышевского театра-студии «Грань». Спектакль о любви, страсти и верности собрал множество наград на разных фестивалях. Спектакль поставлен по пьесе известного автора Ольги Мухиной, впервые он вышел в мастерской Петра Фоменко.

Трагикомедия «Дон Жуан»

30 января, воскресенье, 18:00

Театр драмы

Один из вечных литературных образов предстанет перед самарскими зрителями в виде циничного и вероломного героя. Спектакль, в котором присутствуют элементы жизни средних веков, затрагивает и современные темы, в которых можно увидеть и сегодняшние реалии. Одно остается неизменным – главный герой порхает по жизни, изящно избегая конфликтов и неприятностей.