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Общество28 января 2022 2:30

Погода в Самаре на выходные 29-30 января 2022: ожидается потепление

В выходные 29-30 января 2022 в Самарской области возможно потепление до 0 градусов
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В выходные в Самаре станет теплее

В выходные в Самаре станет теплее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января в Самарской области настоящая зима – морозная погода, иногда бывают снегопады и метели. Температура в основном ниже остается нуля, иногда доходит и до -20 градусов, но сильные морозы пока являются редкостью.

На этой неделе погода была ровного характера, без резких перепадов. Но, по данным синоптиков, ситуация, скорее всего, изменится к началу следующей недели.

По данным Приволжского УГМС, в предстоящие дни температура будет поступенно повышаться. В пятницу прогнозируют от 7 до 12 градусов со знаком минус, в субботу ожидается от -5 до -10 градусов, а в воскресенье столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

Как обычно, в ночное время будет холоднее. В ночь с пятницы на субботу, по данным синоптиков, ожидается в районе -11 градусов, а местами по области похолодает до -16. На воскресенье дают прогноз от 7 до 12 градусов ниже нуля.

В пятницу синоптики не прогнозируют осадков, а вот в выходные ожидается небольшой снег. В воскресенье, учитывая температуру около нуля, возможен мокрый снег.

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