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Общество29 января 2022 5:00

Последние новости Самары за неделю 24-28 января 2022: неприятности самарского фотографа в Египте и завершение расследования убийства Пузиковой

Собрали самые интересные и важные новости за неделю 24-28 января 2022
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Собрали самые важные новости за прошедшую неделю

Собрали самые важные новости за прошедшую неделю

На этой неделе стало известно, что в Египте в неприятную ситуацию попал самарский фотограф. На него внезапно напали, после чего парень оказался в полицейском участке. Ситуацией занимались российские дипломаты.

Завершено расследование убийства вдовы отравленного банкира Екатерины Пузиковой. Обвиняемый ранее, по официальной информации совершил самоубийство. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

В регион поступили первые детские вакцины от коронавируса. Их могут делать несовершеннолетним от 12 до 17 лет при отсутствии противопоказаний.

На самарского фотографа напали в Египте

Самарский фотограф Арсений Котов попал в неприятную историю в Египте. На него напали в так называемом Городе мусорщиков. Арсений оказался участником потасовки, когда неизвестные внезапно напали, схватили за фотоаппарат и сумку, а потом фотографу и вовсе досталось камнем по голове. Самарец в итоге оказался в полицейском участке. Ситуацией занимались российские дипломаты, сейчас фотограф вернулся на Родину.

«Блогер Котов мог реально сесть»: избитый в Египте фотограф из Самары вернулся в Россию (подробнее)

Завершено расследование по факту убийства Екатерины Пузиковой

В Самаре следователи завершили расследование по факту убийства вдовы банкира Екатерины Пузиковой (Сокирской). Женщину нашли мертвой в квартире в Самаре, по факту убийства задержали ее бывшего возлюбленного Алексея Ряскова. В суде он рассказал о конфликте с Екатериной и заявил, что смертельно болен. Затем его доставили в больницу УФСИН, где в дальнейшем нашли мертвым. Правоохранители считают, что Рясков покончил с собой.

Обвиняемый мертв, кого наказывать? Как будет проходить суд по делу об убийстве вдовы банкира Екатерины Пузиковой (подробнее)

Поликлиники приостановили плановый прием граждан

Из-за роста количества заразившихся коронавирусом и появления штамма «омикрон» самарские поликлиники перестали вести плановый прием. Пока принимать будут только пациентов с температурой и признаками ОРВИ.

В Самаре городские поликлиники перестали принимать плановых пациентов (подробнее)

Болельщики «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту Fan ID

Идея внедрения паспорта болельщики (Fan ID) не понравилась многим футбольным фанатам в разных городах страны. Болельщики ряда клубов заявили о бойкоте Fan ID, к ним присоединились и фанаты «Крыльев Советов». Активные болельщики считают, что отказать в оформлении Fan ID могут кому угодно.

Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту Fan ID (подробнее)

Девочку-второклассницу избили у ворот школы в Самаре

В Самаре в школе №8 произошел конфликт между учениками младших классов. Трое мальчиков избили девочку, которая в итоге оказывали помощь в травмпункте. В дальнейшем ссора произошла также между родителями детей. Конфликт в итоге разбирали с участием психологов, представителей Дома дружбы народов Самарской области, минобрнауки и городского департамента образования. Сейчас разработан план урегулирования конфликта.

Родители мальчиков, обидевших второклассницу в Самаре, принесли свои извинения (подробнее)

Вакцина от коронавируса для детей поступила в Самарскую область

Первая партия детской вакцины от коронавируса поступила в Самарскую область. Пока завезли 1 920 доз. Прививки будут делать несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет при отсутствии противопоказаний. От региона направлена заявка на получение 110 тысяч доз.

Первые 1920 доз детской вакцины от COVID-19 привезли в Самарскую область в январе 2022 года (подробнее)

Самарская студентка завоевала титул «Мисс мира 2022»

Студентка ил Самары Яна Богатова победила в международном конкурсе красоты. Конкурс прошел в Северной Македонии, участие принимали девушки из разных стран, а победа досталась самарской красавице. Это не первый подобный ее успех, девушка уже имеет награды с других конкурсов красоты.

Студентка из Самары завоевала титул «Мисс мира 2022» (подробнее)

В Самаре подорожал проезд в маршрутках

Следом за муниципальным транспортом повысилась стоимость проезда и у частных перевозчиков. Билеты подорожали в маршрутках, которые ходят до микрорайона Крутые Ключи и поселка Петра Дубрава. Чтобы туда доехать, уже надо платить 45 рублей.

Частные перевозчики подняли стоимость проезда в самарских маршрутках в январе 2022 года (подробнее)

Экс-депутата Штейна приговорили к шести годам колонии строго режима

В Самаре вынесли приговор бывшему депутату Денису Штейну. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Поначалу Штейн заявил, что запрещенные вещества действительно принадлежат ему, затем говорил о «подставе», а в суде отмечал, что запрещенные вещества могли принадлежать его возлюбленной.

В Самаре экс-депутату Денису Штейну дали 6 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков (подробнее)

Самарцев напугали объявления об эвакуации на подъездах

В Самаре на подъездах домов расклеили объявления, в которых сообщали о якобы готовящихся учениях по эвакуации населения. В объявлении писали, что нужно взять деньги и документы и выйти на улицу, откуда всех отведут к неким местам размещения. За неподчинение даже пугали штрафов. Информация эта ложная, никакой эвакуации или учений не проводится.

Самарцев напугали объявления на подъездах домов об эвакуации 29 января 2022 года (подробнее)

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