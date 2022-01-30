Новый игрок «Крыльев Советов» из Бразилии: вместе с «Шерифом» побеждал «Реал»

Молодой бразилец подписал контракт с самарской командой на 3,5 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» в воскресенье, 30 января, объявили о подписании контракта с молодым бразильским защитников Фернандо Костанца.

23-летний игрок является воспитанником бразильского клуба «Ботафого» из Рио-де-Жанейро.

Где играл

Игровую практику Фернандо Костанца нарабатывал в сначала в молодежке «Ботафого», а затем привлекался в основной состав. В 2018-м году его отдали в аренду во французский «Лилль», где бразилец выступал за вторую команду.

В 2019-м году возвращался в «Ботафого» и дебютировал в серии А (где определяется чемпион Бразилии), а также принимал участие в играх Южноамериканского кубка.

В 2020-м году стал играть за молдавский «Шериф», в составе которого провел 42 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

Вместе с «Шерифом» участвовал в играх группового этапа Лиги чемпионов, в одном из которых молдавская команда победила мадридский «Реал» (2:1).

Контракт с «Крыльями»

Молодой бразилец подписал контракт с самарской командой на 3,5 года, он будет выступать под номером 22.

- Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с «Крыльями». Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%, - сказал бразилец, подписав контракт.

«Крылья» сейчас находятся в Турции, где готовятся к весенней части сезона российской премьер-лиги, которая начнется 27 февраля выездным матчем с «Ростовом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С приобретениями труднее»: тренер "Крыльев Советов" прокомментировал зимние трансферы клуба

Игорь Осинькин оценил готовность Самары к новому сезону (подробнее)