Новости Самары за выходные 29-30 января 2022: бразильский игрок «Крыльев» и фильмы в космосе

Космонавт рассказал, как смотрел кино на орбите, а у «Крыльев» новый бразильский игрок

В прошедшие выходные самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Турции, за которым наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Также «Крылья» объявили о подписании контракта с молодым бразильским защитником.

В выходные в регионе произошли две серьезные аварии, в результате которых погибли четыре человека.

Об этих и других событиях – в нашем обзоре за выходные.

Новый игрок и контрольный матч «Крыльев»

У самарских «Крыльев» новый бразильский игрок Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Богатыми на события стали выходные для «Крыльев Советов». Команда сейчас находится в Турции, где готовится к весенней части сезона в РПЛ. В контрольном матче «Крылья» встретились c македонской «Академией Пандев», за игрой наблюдал тренер сборной России Валерий Карпин. Также самарцы объявили о подписании соглашения с молодым бразильским защитником Фернандо Костанца, который уже сказал свои первые слова на русском языке. Кстати, в Турции также тренируется тольяттинский «Акрон», но их игра с тульским «Арсеналом» не состоялась.

Две серьезные аварии

Две аварии с погибшими произошли в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Две серьезные аварии с погибшими произошли в Самарской области в выходные. В субботу около поселка Курумоч столкнулись кроссовер Kia и легковушка «Лада Гранта». В результате аварии погибли водитель «Гранты» и пассажир иномарки. В воскресенье на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград «Ауди» выехала на встречную полосу и врезалась в «Приору». Водитель и пассажир «Приоры» скончались на месте ДТП. В больницу отправили двоих несовершеннолетних из «Приоры» и водителя «Ауди».

Космонавт рассказал, как смотрел кино на орбите

Космонавт рассказал, как смотрели кино на орбите

Космонавт из Самарской области Михаил Корниенко рассказал, как смотрел кино на орбите. По его словам, это похоже на обычный кинотеатр с попкорном, если забыть о невесомости. Экипаж одним из первых посмотрел фильм «Марсианин», который на тот момент еще не вышел в земных кинотеатрах.

Суд рассмотрит дело о столкновении катера и лодки, в которой находилась семья с ребенком

В столкновении катера и лодки погиб отец семейства

В суде начнут рассматривать уголовное дело по факту столкновения катера и надувной лодки в Самарской области. На лодке в момент столкновения находилась семья с ребенком. В результате случившегося погиб 32-летний отец семейства. Известно, что на катере находились депутаты «Единой России», которые затем лишились членства в партии.