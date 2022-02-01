В Сызрани разработали стратегию подготовки грамотных специалистов для нефтяной отрасли

В современном лабораторном комплексе студенты могут не только учиться, но и заниматься научными изысканиями. Фото АО «СНПЗ»

Качественный гранит науки

Чтобы формировать надежный кадровый резерв, НК «Роснефть» реализует программу «Школа-вуз-предприятие»: благодаря поддержке нефтяной компании ее потенциальные работники, еще будучи старшеклассниками, получают самое качественное образование в подшефных «Роснефть-классах». Сотрудничество «Роснефти» с профильными вузами идет еще дальше: чтобы получать грамотных специалистов, предприятия участвуют в формировании образовательной программы, оснащении аудиторий, материальном мотивировании студентов и даже обучении преподавателей. В нашем регионе опорным вузом нефтяной отрасли является Самарский государственный технический университет. Он готовит квалифицированные инженерные кадры: технологов, механиков, энергетиков, экологов, специалистов в области оборудования нефте- и газопереработки, автоматизации технологических процессов и производств, информационных технологий. Сызранский филиал вуза - главная кузница инженерных кадров Сызранского НПЗ, который поддерживает университет в стремлении соответствовать современным образовательным стандартам, оказывая ему всестороннюю помощь.

Расширение взаимодействия

О продолжении поддержки Сызранским НПЗ масштабной программы развития материально-технической базы нефтяного профиля Политеха шла речь на круглом столе - на виртуальной площадке представители университета и предприятия обсудили основные аспекты сотрудничества.

В этом году Сызранский НПЗ продолжит практику набора по наиболее востребованным направлениям целевиков. Но на поддержку предприятия смогут претендовать не только они: наиболее талантливые студенты филиала теперь будут получать от завода гранты. Так что стимул отлично учиться есть у всех!

В ближайшие два года в вузе появится брендированная интерактивная экспозиция «Роснефти», которая позволит студентам знакомиться с географией деятельности компании, спецификой ее предприятий и востребованных профессиях. Продолжится укрепление материальной и научной базы недавно созданного лабораторного комплекса. Запланировано приобретение современного программного обеспечения, реактивов, мебели.

- За последние три года в филиале открыто семь лабораторий. Чтобы подготовку специалистов ориентировать на реальное производство, лаборатории оснащались в тесном сотрудничестве со специалистами Сызранского НПЗ, - рассказала директор сызранскго филиала СамГТУ Ольга Карсунцева. - Например, лаборатория «Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза» - фактически мини-НПЗ. Здесь наглядно представлены процессы ректификация нефти, гидроочистки дизельного топлива, каталитического крекинга, каталитического риформинга.

С помощью этого оборудования студенты смогут активно включиться в научно-исследовательскую работу. Так, задействовав каталитическую установку, можно испытывать в заданных условиях уже известные катализаторы и синтезировать новые. Но изучение процессов даже в настолько приближенных к реальным условиям не дает такого эффекта как производственная практика на предприятии. В прошлом году практическую подготовку на СНПЗ прошли 69 будущих инженеров. На заводе принято решение дополнительно рассмотреть возможность прохождения стажировок на НПЗ для студентов, решивших совмещать учебу в вузе и работу. Также рассматривается вопрос о стажировках на предприятии для молодых преподавателей вуза - завод стремительно модернизируется, и педагогам необходимо быть в курсе новых веяний. Специалисты завода, в свою очередь, смогут использовать лаборатории вуза, в том числе в совместной научной работе.