«Он интересовался нашими футболистами»: Игорь Осинькин рассказал о разговоре с Валерием Карпиным и новичках «КС»

Игорь Осинькин считает, что у новичков "Крыльев" есть все шансы показать себя Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона в РПЛ. Команда проводит товарищеские встречи, а также пополняет свои ряды новыми футболистами. Уже известно, что в Самару переезжают бразилец из «Шерифа» Фернандо Костанца и форвард «Рубина» Иван Игнатьев. О них, а также о других возможных подписаниях и разговоре с наставником сборной России Валерием Карпиным клубному ТВ рассказал главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

Об игре с командой «Академия Пандев»

— Если говорить только про игру, то ситуация с ней не очень простая. Мы еще не пытались играть основным составом. Наигрывание связей игровых у нас начнется к концу сбора и на следующем сборе. Здесь нам надо было просмотреть молодых. Дали выдохнуть некоторым футболистам, которые не очень хорошо себя чувствовали. Кто-то в силу разных причин еще не доехал. Поэтому состав был очень экспериментальный. Мы просмотрели молодых футболистов, которые сейчас тренируются с нами, локальные задачи решали. Свою информацию мы получили.

Об играх по 120 минут — с «Астаной» и «Нижним Новгородом»

— Нам нужно больше игрового времени. Все будут иметь от 60 минут игрового времени и больше. Эта большая нагрузка, к ней мы уже будем лучше готовы. И соперник будет такого уровня, к каким и надо нам готовиться.

О новичках «Крыльев» — Фернандо Костанца и Иване Игнатьеве

— Совсем разная история у каждого из них. У Костанца очень удачный сезон, нам непросто было сделать так, чтобы он попал в наш клуб. Об этом лучше спросить Сергея Корниленко, но это было непросто. Важно, что он молодой футболист, быстрый, по-настоящему хочет играть и прогрессировать, поэтому он клуба «Шериф», который еще играет в Лиге Европы с «Брагой» из Португалии, готовы был променять на такой чемпионат, как российский, для того, чтобы прогрессировать и ставить перед собой какие-то цели. Приехал он совершенно неготовым в том плане, что он ни одной тренировки вместе с командой не провел за полтора месяца. Сейчас он только набирает форму, но виден его высокий потенциал.

По Ивану у нас немножко другая ситуация. Это футболист, который был одним из самых многообещающих в своем поколении. Очень удачный возраст был в «Краснодаре» — 1999 год рождения. Он был там лидером, футболистом, на которого все смотрели. Но после перехода в «Рубин» он немножечко ушел с радаров, его мы потеряли. Он мало играл, не имел практики и поэтому появилась возможность дать ему перезагрузиться. По стилю, по своей манере игры мы думаем, что он нам может подойти. Мы очень в это верим. То, с каким энтузиазмом он начал тренироваться после перехода, то, с какими глазами это делает... Мы очень верим в то, что найдем друг друга — он свой клуб, а мы себе нападающего. Сейчас ему надо восстановить свои кондиции, очень много он не игра. Все в его руках. Если будет такое отношение как в первые дни, когда мы с ним работаем, я уверен, что придет и хорошая игра и особенно голы.

Валерий Карпин наблюдал за игрой с "Академией Пандев" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

О молодых футболистах, которые тренировались с «Крыльями» на первом сборе

— У клуба получилось дотянуться до футболистов, которых сейчас можно привлечь. Это все футболисты «Чертаново». Там сейчас непростые времена. Фактически это была академия, которая входила в ТОП-7,8 российских, но сейчас она в стадии перезагрузки. В этот момент несколько футболистов там появилось, которых можно было взять нам в «Крылья Советов». Вообще, в России, конечно, все футболисты уровня сборных юношеских обычно попадают в московские клубы, «Краснодар», «Зенит» и так далее. Но у нас появилась такая возможность и мы взяли этих ребят. У нас есть понимание, что это не для стартового состава, а на перспективу, но мы должны думать и о будущем. Сейчас нам надо правильно оценить возможности этих ребят, составить план, который поможет им прогрессировать. Исходя из этого мы будем решать, кто останется в клубе, кто через арендные соглашения будет прогрессировать. Но, в общем-то, это все ребята перспективные, все прошедшие сборные, и мы должны с кем-то угадать для основного состава. Я уверен, что кто-то обязательно выстрелит.

О встрече с Валерием Карпиным после игры с «Академией Пандев»

— Для него, как и для нас, не самая информативная игра получилась. Это факт. Но после матча мы с ним пообщались. Я считаю, что совершенно правильный формат общения. Он интересовался несколькими нашими футболистами, на которых он посматривает для сборной. Получил от меня еще какую-то информацию. Он был не один, он был с Писаревым. Я считаю, что хорошая беседа получилась. Все, что надо, получил Валерий Георгиевич от меня. А мне приятно было понять, что нужно для прогресса нашим ребятам, как он смотрит на возможность их привлечения в ближайшем будущем. Хотя мы понимаем, что сейчас у него все игры финальные, а других нет. Таким был матч с Хорватией, перед которым он вызывал Сергеева, а в расширенном списке был Ежов. Сейчас у него уже супер-финальные матчи с Польшей, надеюсь, что дальше с Чехией или Швецией. Надеюсь, что эти матчи будут удачные. Будет ли он вызывать наших ребят или все-такие более опытные футболисты будут в его распоряжении — он об этом не говорил, но я понимаю его озабоченность.

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