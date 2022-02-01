«Проехала 10 стран, но такие забитые автобусы не видела»: путешественница из США рассказала, что удивило ее в Самаре

Мария приехала в Россию из США ради новогодней атмосферы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В свои 22 года американка Мария объехала уже десяток стран – девушка непрерывно путешествует с 18 лет. В конце января путешественница из США впервые побывала в Самаре. Девушка рассказала в интервью журналисту «КП-Самара», что ее привело в морозную Россию и что поразило в городе на Волге.

«Путешествую 1631 день»

- Мария, что привело тебя в Россию зимой? Холодно же!

- Я специально приехала за новогодним настроением! В США и Рождество, и Новый год отмечают гораздо скромнее и меньше по времени, нет таких украшений, яркой иллюминации. Мы с мамой жили в штате Колорадо, там снег бывает только в горах, а в столице штата, в Денвере, зимой погода непредсказуемая, и может всю зиму держаться на отметке в +10. А я люблю снег, люблю кататься на лыжах.

Родители Марии родом из России, поэтому девушка хорошо говорит по-русски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Получается, ты в России не в первый раз?

- Нет, я жила тут до пяти лет, мои родители русские, поэтому я неплохо говорю по-русски. Сейчас в Москве живут мой отец и брат. Но в прошлом году приехала в Россию впервые за 12 лет. Успела побывать в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, во Владикавказе, в Карелии. А вот в Самаре – впервые. Оказалась здесь проездом на несколько дней – еду в Кисловодск, на Кавказ, в горы.

Я уехала из дома сразу после окончания школы, в 18 лет. Первым делом отправилась в Лос-Анджелес, на пляж. Прожила там полгода, но мне там не слишком понравилось, и я поехала дальше. Путешествую уже 1631 день, за это время совершила 85 больших поездок, проехала 142,6 тысяч километров, побывала в 10 странах – например, в Канаде, Мексике, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Украине, была на Аляске, на Гавайях.

- Как впечатления от Самары?

- У вас очень красивая набережная и вертолетная площадка, я их надолго запомню. Еще понравилась центральная пешеходная улица, Ленинградская. И очень классное новогоднее украшение площади Куйбышева, я такого еще нигде не видела! А еще я нигде больше не видела настолько заполненные автобусы, просто битком забитые. Разве что в Москве в метро что-то похожее встречала. Зато очень удобно, что у вас можно заплатить за проезд банковской картой прямо в автобусе, в США для этого нужно покупать специальную карточку. А еще у вас очень удобный железнодорожный вокзал – практически аэропорт в центре города, хоть и выглядит немного странно. Вообще Самара не показалась мне провинцией – да, она меньше, чем Москва, но в Москве все-таки слишком много людей.

«Осталась в Атланте одна, без денег»

- Мама за тебя не переживает?

- Нет, она сама любит путешествовать, так что скорее сейчас мне завидует, что не может составить компанию. Планирует завершить дела по переезду во Флориду и тоже отправиться в путешествие.

Забитые самарские автобусы произвели на девушку неизгладимое впечатление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Где берешь деньги на жизнь и на дорогу?

- Сначала я нашла сайты по волонтерству и по присмотру за животными. В Америке это очень распространенная практика – например, когда кто-то уезжает отдыхать на месяц и нанимает человека, который будет в это время жить в его доме и заботиться об его животных. Также есть много приютов для животных, которые предоставляют своим волонтерам еду и кормят их. Так я работала, например, с собаками на Аляске – мне нужно было работать 14 часов в неделю, час в день кормить питомцев, убирать за ними, а еще час – гладить их. Остальное время было свободным, можно было подрабатывать еще где-то, этого хватало.

Сначала я путешествовала в основном как волонтер. Про сервисы каучсерфинга слышала еще в школе, но подумала – мол, что за ерунда, кто пустит к себе домой пожить совершенно постороннего человека, это, наверное, все грабители и убийцы (смеется). А потом внезапно оказалась в сложной ситуации – я работала и жила в семье в Джорджии, а им внезапно и срочно понадобилось уехать. И я осталась в Атланте одна, практически без денег, мне надо было где-то найти приют. Я рискнула попробовать каучсерфинг, и оказалось, что это совсем не страшно, а наоборот – интересно и здорово.

Мария с удовольствием прогулялась по Самаре и познакомилась с ее достопримечательностями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Девушкам найти жилье проще всего»

- Сложно путешествовать одной? Легко ли найти место, где переночевать?

- Одной путешествовать для меня совсем не сложно, наоборот, даже проще. На ночлег пускают охотно, найти место не составляет труда. Я слышала, что девушек, которые путешествуют в одиночку, на ночлег пускают охотнее всего. Парам найти жилье немного сложнее, мужчинам-одиночкам – еще труднее, особенно если они не белые. Конечно, надо соблюдать определенные правила предосторожности. Я, например, всегда смотрю, как быстро человек отвечает, что рассказывает о себе, кого готов пустить на ночлег. Если, например, мужчина готов приютить только девушек, то это вызывает вопросы. До сих пор мое чутье на людей меня не подводило, проблем не возникало.

- А из-за пандемии коронавируса не было сложностей?

- В марте 2020 года я поехала в Грузию. Когда пришло время выезжать обратно во Владикавказ, выяснилось, что все начали закрывать. Накануне выезда я съездила на автовокзал, уточнила, ходят ли автобусы, мне сказали – мол, все в порядке. А уже на следующий день я обнаружила там только пустые перроны - автобусы в Россию отменили. До границы я доехала на такси, но там водитель меня высадил – пересекать границу пешком нельзя, только на транспорте. Пришлось вместе с десятками таких же бедолаг сидеть и ждать, пока кто-нибудь согласится подвезти. Мне повезло – я успела на последний автобус, который еще пускали в Россию. Он был забит народом, водителя долго не хотели пускать из-за грузинских номеров, но в конце концов все разрешилось благополучно.

- Где еще планируешь побывать?

- Везде! Сейчас отправляюсь на Кавказ, оттуда хочу поехать куда-нибудь на пляж, например, во Вьетнам. Потом ненадолго вернусь в США по делам, а после этого очень хочу добраться до ЮАР. Собираюсь путешествовать еще ближайшие лет десять – мир такой огромный!

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