Когда откроют движение на путепроводе на Ново-Садовой в Самаре

Пока транспорт следует по дублеру

В Самаре продолжается строительство крупной транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ожидается, что эта развязка позволит разгрузить движение у «Современника», где скапливаются серьезные заторы, особенно в будние дни в утренние и вечерние часы.

Что там происходит сейчас

В настоящее время ведется строительство путепровода. Сейчас там занимаются монтажом балок пролетных строений. Также начали разбирать заправку у торгового центра «Апельсин».

Движение транспорта сейчас осуществляется по дублеру. В сторону из города автомобильный транспорт пересекает трамвайные пути, не доезжая до «Современника», а затем машины едут по дублеру. На Ново-Садовую возвращаются перед трамвайной остановкой Детская больница.

Там же трамвайные пути пересекает транспорт, направляющийся в сторону города. Затем автомобили по Советской Армии следуют за «Современник», откуда возвращаются на Ново-Садовую.

Когда можно будет проехать по путепроводу

Строительство развязки полностью планируют завершить до декабря 2023 года – таков срок завершения работ по условиям государственного контракта.

Ожидается, что машины по путепроводу смогут поехать уже в конце текущего года. Планируется, что до конца 2022 года откроется рабочее движение по направлению в город.

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