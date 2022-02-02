Брал отпечатки с ушей, а теперь дает концерты: как бывший эксперт-криминалист из Самары стал умелым гитаристом

Олег Свиридов с юных лет стал интересоваться музыкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Олег Свиридов — не просто бывший начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Самаре. После отставки он вернулся к своему забытому хобби и за небольшой промежуток времени достиг хороших результатов — заново научился играть на гитаре и петь. Герой поделился с журналистом «КП-Самара» сокровенными рассказами о своей жизни: о выборе профессии, особенностях работы и любимому увлечению

«Все идет из детства»

— Моя мама работала дактилоскопистом в информационном центре УВД. Она часто приносила домой дактилокарту и прочие документы, которые меня заинтересовали. На этом я не остановился. Я начал смотреть по телевизору программы соответствующей тематики и читать детективы. Меня всегда тянуло к увеличительному стеклу, в общем, детский пытливый ум как-то проявлял себя — рассказывает Олег Владимирович.

Наш собеседник подчеркивает:

— Все идет из детства, от того, какие примеры мы видим вокруг.

Эксперт-криминалист — это про внимательность, вдумчивость и стремление постигнуть суть.

Мужчина любил детективы и выбрал работу в милиции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— В нашей работе всегда нужно быть начеку. Остановиться и внимательно поглядеть на объект материального мира. Посмотреть, чем он отличается от всего другого. Выделить эти признаки, и на их основании сделать выводы о том — «оно или не оно», — делится ветеран.

В работе криминалистов есть много курьезных историй: от мелких карманных воришек, до квартирных жуликов, поймать которых не так просто.

— Когда я еще работал экспертом-криминалистом, был у нас один квартирный жулик, который разворовал весь район. По итогу мы его нашли, идентифицировали по следам обуви и пальцам рук. Но в деле еще были куча непонятных следов, снятых с дверей. Это были следы уха, которые оставить просто так мы не могли. Пришлось брать образцы, прикладывать ухо жулика к обработанной порошком стеклянной пластинке и сравнивать с теми следами, которые изымались с места происшествия, — признается бывший милиционер.

Любовь к гитаре привила бабушка

Музыкой Олег Владимирович серьезно начал заниматься только после выхода в отставку и до сих пор находит для себя что-то новое в этом увлечении. А первый толчок в этом направлении ему дала бабушка — Анна Васильевна.

— У нее дома была гитара, на которой я дергал струны, находил какую-то гармонию. Дальше дело не пошло. Редко возникали у меня идеи заняться музыкальным творчеством. База была слабенькая, гитары были дорогими. Уже в школе я собрал свою первую гитару сам, но учить было некому. Тогда я играл на пяти струнах с самостоятельно придуманными аккордами, а мой одноклассник показал, как настраивается гитара, — вспоминает офицер.

Олег Свиридов помог в расследовании многих уголовных дел Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже после школы в техническом училище на первую стипендию будущий милиционер купил гитару у одногруппника. Тот потом показал ему три блатных аккорда, Олег немного заиграл, а в армии продолжил усовершенствование навыков:

— Дальше аккордов и простеньких песенок это не уходило. Серьезно музыкой я начал заниматься после того, когда вышел в отставку, наверное, где-то в 2015 году. Смотрел интернет, читал самоучитель. Дальше пошло развитие с преподавателем. Он показал мне как правильно поставить руки над струнами, как правильно двигаться, сидеть, держать гитару. Это такие основы, которые осваивают в первом классе музыкальной школы, которых у меня не было.

Сегодня Олег Владимирович играет много и самой разной музыки. Он уверен, что его мелодии вполне могут сопроводить работу какого-нибудь певца. Мастерство мужчина развивал в литературно-музыкальном клубе «Вдохновение» при Окружном доме офицеров, куда три года назад его привела соседка с дачи.

— Там, среди гитаристов, я нахожу для себя новые техники. Также судьба свела меня с певицей Натальей Гражданкиной. Вместе с ней мы ездим по области и принимаем участие в концертах, в основном благотворительных, — отмечает экс-криминалист.

По словам Свиридова, он кроме всего прочего исполняет те популярные мелодии, которые ему нравятся. Чаще всего — для семьи или на лавочке у дома. На большую аудиторию такое сыграть не всегда возможно, ведь авторское право никто не отменял.

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