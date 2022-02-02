Бумажные дела меня всегда пугали: самарский актер рассказал, как получал российское гражданство

Юрий Коннов в труппе театра с 2012 года. Фото: СамАрт

С 2014 года в Самарской области работает программа по переселению соотечественников. Благодаря ей россиянам, которые являются гражданами других стран, оказывают помощь в обустройстве, приобретении жилья, медосвидетельствовании, сбору нужных документов.Одним из участников программы стал Юрий Коннов актер театра СамАрт. Чем ему помогли и за что он благодарен работавшим с ним специалистам, он рассказал журналистам.

«Пошел по проторенной дорожке»

Что хочет стать актером Юрий понял еще в 6 классе общеобразовательной школы. Тогда он жил совсем недалеко от Самары, в городе Уральск.

—И так получается, что я учусь в 9 классе, мой друг, который тоже учился со мной в театральной студии, поступает на 1 курс Саратовского театрального института. Я учусь в 10 классе, второй мой друг поступает туда же. И вот я заканчиваю 11 класс и уже по протоптанной дорожке, пошел поступать в Саратовский театральный институт, —рассказывает Юрий Георгиевич.

Приехал в Самару он еще в 2012 году, сразу по окончании института, по приглашению известного режиссера Адольфа Яковлевича Шапиро.

— На тот момент я еще являлся гражданином другой страны (Республики Казахстан) и приехал в рамках соглашения, подписанного между Казахстаном, Россией и Белоруссией о свободном перемещении трудовых резервов.

Актер учился в Саратовской консерватории Фото: Алия ХАФИЗОВА

«Бумажная волокита для меня – это ужас»

Так он устроился на работу в театр, и началась история с получением гражданства.

— На самом деле, так как моя профессия творческая, я очень не люблю бумажные дела, ничего в них не понимаю и всегда очень сильно боюсь заполнения заявлений, документов, сбора документов и всего остального. И этот процесс был для меня достаточно пугающий, до момента первого обращения и получения удостоверения участника программы переселения.

Юрий обратился в УФМС по адресу Черногорская 2, который знаком, наверно, каждому человеку, занимающемуся подобным вопросом. Ему оказали помощь в заполнении всех документов. Также помогли со списком и сбором недостающих.

— Эта программа проводилась не просто для галочки, она действительно помогла многим и оказала всяческое содействие мне, в том числе. Во всех этих пугающих бумажных делах.

Помимо помощи с документацией, Юрий получил еще и материальную выплату. Сразу после получения гражданства ему позвонили из центра занятости населения и сказали что он может прийти, написать заявление и получить материальную помощь.

Российский паспорт он получил в уже октябре 2020 года. Жена Юрия также свое время была гражданкой Казахстана. Она родом из города Алматы, но позже они с родителями переехали в Россию. Сейчас у них в семье двое детей, которые тоже имею российское гражданство.

На сегодняшний день в СамАрте больше нет работников, приехавших с помощью данной программы. Юрий Георгиевич был первопроходцем и пока остается единственным актером, приехавшим из другой страны, чтобы трудиться на благо русского драматического театра.