Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 февраля 2022: еще три потери и бойкот Fan ID

«Крылья» покинули Дмитрий Кабутов (на фото), Максим Карпов и Сильвие Бегич. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

2 февраля выдался непростым для болельщиков «Крыльев». В клубе объявили, что сразу три футболиста покидают команду. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 2 февраля 2022.

Три футболиста покинули «КС»

Это Дмитрий Кабутов, Максим Карпов, который первую часть сезона провел в аренде в «Химках», и Сильвие Бегич. Последний был в самарском клубе в аренде, он принадлежит «Рубину», и казанцы решили вернуть защитника раньше времени.

Тяжелее всего будет расставание с Дмитрием Кабутовым. Он выступал за «Крылья» с 2019 года и провел в футболке самарского клуба 83 матча. На его счету два гола и 20 голевых передач.

Дмитрий трогательно попрощался с самарскими болельщиками:

- Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!

Инсайдеры отправляют Кабутова в «Уфу», однако официально никто ничего не объявлял.

Два новичка

Есть и хорошие новости: «Крылья» объявили о двух новичках. Первый – бразилец Фернандо Костанца. Контракт с 23-летним защитником рассчитан на 3,5 года.

До «Крыльев» он играл за «Шериф», с которым пошумел в Лиге чемпионов (две победы и ничья).

Второй новичок – Иван Игнатьев из «Рубина». Пока это аренда до конца года, но поговаривают, что «Крылья» могут выкупить форварда, если тот придется ко двору.

Представили Игнатьева отрывком песни Оксимирона «Кто убил Марка?», намекая на неоднозначное поведение футболиста и на то, что в «Крыльях» он может измениться.

- Иван Игнатьев – молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом, - прокомментировал трансфер спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

Интервью Осинькина

О новичках высказался и главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Он дал большое интервью клубному телевидению на сборе в Турции.

- У Костанца очень удачный сезон, нам непросто было сделать так, чтобы он попал в наш клуб. Об этом лучше спросить Сергея Корниленко, но это было непросто. Важно, что он молодой футболист, быстрый, по-настоящему хочет играть и прогрессировать, поэтому он клуб «Шериф», который еще играет в Лиге Европы с «Брагой» из Португалии, готов был променять на такой чемпионат, как российский - для того, чтобы прогрессировать и ставить перед собой большие цели. Приехал он совершенно неготовым в том плане, что он ни одной тренировки вместе с командой не провел за полтора месяца. Сейчас он только набирает форму, но виден его высокий потенциал, - сказал Осинькин.

Еще в интервью наставник самарской команды рассказал, о чем разговаривал с Валерием Карпиным, как проявили себя «чертановские» новички и почему с «Астаной» и «Нижним Новгородом» планируют сыграть по 120 минут.

Болельщики присоединились к бойкоту Fan ID

Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту паспортов болельщиков. Также против введения Fan ID выступили фанаты «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Уфы».

Фанаты «КС» отмечают, что в паспорте болельщика могут отказать кому угодно, от этого никто не застрахован. А без этого документа на игры РПЛ не будут пускать.