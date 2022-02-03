В снежном плену в Оренбуржье застрял автобус с юными самарскими хоккеистами. Показываем, как их спасли полицейские

Полицейские помогли спортсменам выбраться из затора Фото: скриншот

Условия за окном в начале февраля по-настоящему аномальные во многих регионах России. Не является исключением и Оренбургская область, которую накрыл обильный снегопад и метель. Из-за стихии автолюбители сталкиваются с большими трудностями. В неприятную ситуацию на днях попали и юные спортсмены из Самары.

Все началось с того, что 1 февраля 2022 года в связи с ухудшением погоды, плохой видимостью и прочими неудобствами в час дня власти ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» Москва-Челябинск, расположенном в Северном районе Оренбуржья. В этот же период по указанной дороге двигался автобус, в котором находилась команда юных хоккеистов.

— 15 школьников направлялись из Самарской области на соревнования в город Стерлитамак республики Башкортостан. Сотрудники ГИБДД заметили этот автобус стоящим на обочине — в многокилометровой колонне среди других машин, — рассказывают в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейские решили помочь ребятам. Они организовали сопровождения автобуса с детьми патрульным автомобилем, предварительно включив проблесковые маячки и тем самым обеспечивая ему приоритетное движение.

— Благодаря мерам, которые приняли сотрудники, автобус с юными пассажирами в условиях сильной непогоды удалось сопроводить до границы с республикой Татарстан. Там проходит альтернативная автодорога, открытая для движения транспортных средств, — отметили в ведомстве.

Водитель и начинающие хоккеисты не остались в долгу. Они поблагодарили стражей порядка за участие и отправились дальше.

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