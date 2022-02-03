Какие новые ограничения ввели в Самаре из-за коронавируса в феврале 2022 года

Детям пока нельзя ходить в музеи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области установили новые ограничения из-за коронавируса, о которых говорится в постановлении губернатора от 2 февраля 2022 года. Заболевших с каждым днем становится все больше, поэтому такие меры неслучайны.

Новые ограничения ввели из-за резкого роста заразившихся, когда ежедневно находят почти три тысячи новых случаев. Кроме того, фиксируют заражения новым штаммом «омикрон». Также во время заседания оперштаба отмечали рост заболеваемости среди детей.

Учитывая действующую ситуацию, ввели новые ограничения.

Новые ограничения для детей и подростков

Введены ограничения для несовершеннолетних, чтобы не допустить их пребывания в местах с большим скоплением людей.

Детям и подросткам до 15 февраля запретили посещать театры, музеи, цирк, кинотеатры и другие культурные учреждения. В связи с этим в Самаре отменены или перенесены ряд концертов для детей.

Также отменены спортивные соревнования среди несовершеннолетних.

Как работают больницы

Внесены изменения в работу больниц. В постановлении говорится, что приостанавливается оказание плановой медпомощи, за исключением экстренной и неотложной помощи, а также прием пациентов с болезнями кровообращения, онкологическими заболеваниями и беременных. Продолжается выдача льготных лекарств. Больницы переходят на экстренный режим работы.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 231 тысячи человек. Из них умерли 6 734 заразившихся. За прошедшие сутки нашли 3 692 новых случаев.

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